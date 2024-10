Inspi­ra­tio­nen für die Kul­tur­ex­po 2027, die sich unter ande­rem den Pfahl­bau­ten am Mond­see und Atter­see wid­met, hol­ten sich der Ver­ein „Pfahl­bau am Atter­see“ und das Kura­to­ri­um Pfahl­bau­ten am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in Slowenien.

SEE­WAL­CHEN, LJUBLJA­NA. Zwei Tage lang, am 19. und 20. Okto­ber 2024, reis­te eine rund 40-köp­fi­ge Grup­pe nach Slo­we­ni­en, um sich über For­schung und Ver­mitt­lung der dor­ti­gen Pfahl­bau­fun­de zu infor­mie­ren. Mit dabei waren Mit­glie­der des Ver­ei­nes „Pfahl­bau am Atter­see“ rund um Obmann Alfons Egger sowie das gesam­te Team des Kura­to­ri­ums Pfahl­bau­ten, das den öster­rei­chi­schen Teil des UNESCO-Welt­erbes „prä­his­to­ri­sche Pfahl­bau­ten rund um die Alpen“ betreut.

Holz­rad aus der Ötzi-Zeit

In der Haupt­stadt Ljublja­na besuch­te die Grup­pe das Stadt- und das Natio­nal­mu­se­um mit zahl­rei­chen Ori­gi­nal­fun­den aus der Stein­zeit, dar­un­ter das mög­li­cher­wei­se ältes­te Holz­rad der Welt. Die­ses wur­de in einer Pfahl­bau­sied­lung im Lai­ba­cher Moor ent­deckt und ist seit 2018 im Stadt­mu­se­um aus­ge­stellt. Wie das Rad vor 5.200 Jah­ren gebaut und ver­wen­det wur­de, erklär­te der Expe­ri­men­tal­ar­chäo­lo­ge Wolf­gang Lobis­ser den inter­es­sier­ten Teilnehmern.

„Moros­tig“ ver­bin­det Natur und Kultur

Ideen für die Ver­mitt­lung lie­fer­te das im Vor­jahr eröff­ne­te Inter­pre­ta­ti­ons­zen­trum „Moros­tig“ in der nahe gele­ge­nen Gemein­de Ig im Lai­ba­cher Moor. Hier erhal­ten Besu­cher umfas­sen­de Infor­ma­tio­nen zur archäo­lo­gi­schen For­schung sowie zum „Natu­ra 2000“-Schutzgebiet. Dadurch wird auch begreif­bar, wel­che Bedeu­tung der Natur­schutz für den Erhalt der UNESCO-Welt­kul­tur­er­be­stät­ten hat. Ein Lehr­pfad durch das Moor führt vom Muse­um zu einer Rekon­struk­ti­on meh­re­rer Pfahl­bau­häu­ser, die Ein­bli­cke in das prä­his­to­ri­sche Leben bie­ten. Ein­zig­ar­tig ist hier das Ver­mitt­lungs­kon­zept: Für Indi­vi­du­al­be­su­cher gibt es nur Kom­bi­ti­ckets, mit denen sie drei Mona­te lang das Inter­pre­ta­ti­ons­zen­trum besu­chen und ein­mal an einer Füh­rung im Pfahl­bau­dorf teil­neh­men können.