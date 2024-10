Das AMS Gmun­den lädt auch heu­er wie­der zur belieb­ten Lehr­lings­mes­se ein, die bereits zum 12. Mal in Fol­ge statt­fin­det. “Wir freu­en uns auch heu­er wie­der auf unse­re Lehr­lings­mes­se. Zum ins­ge­samt 12. Mal fin­det die­se in gewohn­ter Art und Wei­se im AMS Gmun­den statt”, so Leo­pold Trem­mel, Geschäfts­stel­len­lei­ter des AMS Gmunden.

Mehr als 40 Betrie­be aus dem Bezirk Gmun­den prä­sen­tie­ren sich am Diens­tag, den 15. Okto­ber von 17 bis 19 Uhr und am Mitt­woch, den 16. Okto­ber von 8:30 bis 14 Uhr. Bei der Mes­se haben Jugend­li­che und ihre Eltern die ein­ma­li­ge Gele­gen­heit, direkt mit Unter­neh­men und Fach­kräf­ten ins Gespräch zu kom­men. Im Fokus ste­hen Kar­rie­re­chan­cen, der Berufs­ein­stieg mit einer Leh­re und die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten, die sich in unter­schied­li­chen Berufs­zwei­gen bieten.

„Auch heu­er wer­den wir, wie in den letz­ten Jah­ren auch, beim Abend­ter­min am Diens­tag Eltern und Jugend­li­chen die Mög­lich­keit geben, direkt mit den Fir­men in Kon­takt zu tre­ten und sich über diver­se Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in den ver­schie­de­nen Berufs­zwei­gen zu infor­mie­ren. Der Ter­min am Mitt­woch ist wie­der für Schul­klas­sen reser­viert.“, berich­tet Leo­pold Trem­mel weiter.

Zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen zur Mes­se sowie wei­te­re inter­es­san­te Details fin­den Sie auf der Web­site: www.lehrlingsmesse.at

**Ver­an­stal­tungs­de­tails:**

- Diens­tag, 15. Okto­ber 2024: 17:00 – 19:00 Uhr

- Mitt­woch, 16. Okto­ber 2024: 8:30 – 14:00 Uhr

Ver­pas­sen Sie nicht die­se groß­ar­ti­ge Gele­gen­heit, mehr über Lehr­stel­len und Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in der Regi­on zu erfahren!