Vöck­la­bruck. Wie wich­tig gera­de in her­aus­for­dern­den Zei­ten Tref­fen und Netz­wer­ke für Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer sind, das zeig­te sich beim tra­di­tio­nel­len Wirt­schafts­emp­fang der WKO Vöck­la­bruck. Der Ein­la­dung in die Braue­rei Zipf waren rund 240 Firmeninhaber:innen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck gefolgt. Mar­kus Birn­leit­ner, regio­na­ler Ver­kaufs­di­rek­tor Brau­uni­on Öster­reich, infor­mier­te per­sön­lich bei den Braue­rei­füh­run­gen vor dem Wirt­schafts­abend über die 166 Jah­re alte Braue­rei und die Geheim­nis­se des regio­na­len Bierbrauens.

„Gera­de jetzt braucht es Mög­lich­kei­ten, bei denen Wirt­schafts­trei­ben­de ins Gespräch kom­men kön­nen. Vie­le Her­aus­for­de­run­gen und The­men betref­fen fast alle – da ist es umso wich­ti­ger, sich unter­ein­an­der aus­zu­tau­schen und gemein­sam Ideen zu fin­den“, sagt WKO-Bezirks­ob­mann Ste­phan Preis­hu­ber. „Natür­lich wol­len wir unse­ren Mit­glie­dern auch zei­gen, wie wir sie unter­stüt­zen kön­nen und ihnen bei den täg­li­chen Her­aus­for­de­run­gen wei­ter­hel­fen kön­nen – dass wir in der WKO vor Ort täg­lich für sie da sind.“

So wur­de der Abend auch genützt, gemein­sam mit „pro men­te OÖ“, Cari­tas, Lebens­hil­fe und Assis­ta sowie „Fokus Mensch“ Mög­lich­kei­ten der etwas ande­ren Mit­ar­bei­ter­su­che zu prä­sen­tie­ren. Live vor Ort in Zipf hat Dani­el Bartl vol­ler Begeis­te­rung erzählt, wie er seit acht Jah­ren inte­gra­ti­ve Beschäf­ti­gung für Men­schen mit Han­di­cap in der Braue­rei erlebt. Fünf Men­schen mit Beein­träch­ti­gun­gen arbei­ten am Stand­ort Zipf, die Erfah­run­gen der Braue­rei sind äußerst posi­tiv. „Gera­de in zei­ten des anhal­ten­den Per­so­nal­man­gels ist es auch unse­re Auf­ga­be, den Betrie­ben Alter­na­ti­ven zu zei­gen, wie sie zu neu­en Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern kom­men. Dar­um unter­stüt­zen wir als Bezirks­stel­le Vöck­la­bruck auch die Kam­pa­gne „Inte­gra­ti­ve Beschäf­ti­gung“ sehr stark und haben nun gemein­sam einen Fol­der für die Betrie­be auf­ge­legt“, sagt Preishuber.

Wich­tig für die Wirt­schafts­kam­mer war der Abend in Zipf auch, um die Betrie­be zu infor­mie­ren, was gera­de jetzt so wich­tig ist, damit die Fir­men ihre Wett­be­werbs­fä­hig­keit nicht ver­lie­ren. „ So haben sich zum Bei­spiel die Lohn­stück­kos­ten in Öster­reich vom Fak­tor 100 im Jahr 2014 auf heu­te Fak­tor 125 erhöht – das ist ein Vier­tel mehr, was jedes ein­zel­ne Pro­dukt im Durch­schnitt in der Fer­ti­gung mehr kos­tet. Da sind wir Spit­zen­rei­te, abge­schla­gen auch von Deutsch­land, Schwe­den oder Ita­li­en“, berich­te­te Ste­phan Preis­hu­ber. „Wir müs­sen die Betrie­be von Steu­ern und Büro­kra­tie ent­las­ten und neue Rah­men­be­din­gun­gen für einen fai­ren inter­na­tio­na­len Wett­be­werb schaf­fen“, erklär­te WKO-Bezirks­stel­len­lei­ter Josef Ren­ner beim Wirtschaftsabend.