Der Umwelt­aus­schuss der Stadt­ge­mein­de Att­nang-Puch­heim möch­te den Lehr­pfad in der Puch­hei­mer Au auf neue (moder­ne­re) Bei­ne stel­len. Dafür wer­den nun Interessierte/Wanderer/Spaziergänger/Liebhaber der Puch­hei­mer Au gesucht, die sich ger­ne am Ent­wick­lungs­kon­zept betei­li­gen und eige­ne Ideen und Wün­sche ein­flie­ßen las­sen möch­ten. Das ers­te unver­bind­li­che Brain­stor­ming-Tref­fen fin­det am Mitt­woch, 6. Novem­ber um 18:30 im gro­ßen Sit­zungs­saal des Stadt­am­tes statt. Dau­er max. 1,5 Stun­den. Sie kön­nen ihre Ideen auch ger­ne jeder­zeit schrift­lich an hemetsberger@attnang-puchheim.ooe.gv.at mailen.