Am Sams­tag, dem 19. Okto­ber 2024 fand bei der Feu­er­wehr Att­nang die Leis­tungs­prü­fung um das Feu­er­wehr­ju­gend­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold statt. 87 Jugend­mit­glie­der der Feu­er­weh­ren des Bezir­kes Vöck­la­bruck tra­ten um das höchs­te Abzei­chen der Jugend­lauf­bahn an. Um über­haupt zu die­ser Prü­fung antre­ten zu kön­nen, müs­sen das Wis­sens­tes­t­ab­zei­chen in Gold, fünf erfolg­reich abge­leg­te Erpro­bun­gen, ein 16h Ers­te-Hil­fe-Kurs und natür­lich der Besitz des Feu­er­wehr­ju­gend­leis­tungs­ab­zei­chens in Bron­ze und Sil­ber vor­ge­wie­sen wer­den können.

Neben einer theo­re­ti­schen Prü­fung und Gerä­te­kun­de gilt es zahl­rei­che prak­ti­sche Übun­gen zu absol­vie­ren. So ist eine Lösch­lei­tung vor­zu­be­rei­ten, eine Unfall­stel­le abzu­si­chern, eine Saug­lei­tung her­zu­stel­len, Ers­te Hil­fe zu leis­ten und bei Plan­spie­len sind Grund­kennt­nis­se der Feu­er­wehrtak­tik vor­zu­wei­sen. Wir bedan­ken uns bei den Jugend­be­treu­ern und Jugend­hel­fern für die gute Vor­be­rei­tung und gra­tu­lie­ren allen Jugend­feu­er­wehr­mit­glie­dern zur bestan­de­nen Prü­fung und wün­schen ihnen alles Gute für die wei­te­re Feu­er­wehr­kar­rie­re. Nach einem anspruchs­vol­len Prü­fungs­tag, konn­ten alle 87 Jugend­feu­er­wehr­mit­glie­der das Leis­tungs­ab­zei­chen von den Abschnitts-Feu­er­wehr­kom­man­dan­ten oder Stell­ver­tre­tern in Emp­fang neh­men. Ein gro­ßer Dank an die Feu­er­wehr Att­nang für die Ver­fü­gung­stel­lung der Räumlichkeiten.