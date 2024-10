Beim Cari­tas-Ange­bot invi­ta in Pfaf­fing 11 fin­det am 12. Novem­ber ab 13 Uhr das tra­di­tio­nel­le Advent­kranz­bin­den statt. „Dafür suchen wir Frei­wil­li­ge, die uns beim Kranz­bin­den unter­stüt­zen“, sagt Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin Alex­an­dra Stei­ner, die die Akti­on koor­di­niert. Auch für den Weih­nachts­markt am 23. Novem­ber wer­den hel­fen­de Hän­de gesucht. Zudem gibt es noch freie Stand­plät­ze für Hobbybastler*innen. Infos unter 0676/8776 8856.

Das Rei­sig für die Advent­krän­ze spen­det dan­kens­wer­ter Wei­se Fami­lie Rab­an­ser aus Berg im Atter­gau. Die selbst­ge­bun­de­nen und geweih­ten Krän­ze und eine gro­ße Viel­falt an wei­te­rem lie­be­voll gefer­tig­ten Weih­nachts­schmuck gibt es dann am Sams­tag, 23. Novem­ber ab 14 Uhr beim gemein­sa­men Weih­nachts­markt von invi­ta und dem Bezirks­al­ten- und Pfle­ge­heim Pfaf­fing zu kau­fen. Die bezau­bern­den Geschenk­ideen und Pro­duk­te wie „Advent aus der Tüte“, die beim Weih­nachts­markt prä­sen­tiert wer­den, ent­ste­hen im Lau­fe des Jah­res in den Werk­stät­ten von invi­ta, wo Men­schen mit psy­chi­schen Beein­träch­ti­gun­gen arbei­ten. Für das leib­li­che Wohl gesorgt ist bei einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein mit Tee und süßen Leckereien.

Der Weih­nachts­markt zählt zu den Höhe­punk­ten im Jahr und die Vor­freu­de bei den Bewohner*innen ist groß. „Je näher der Tag der Tage rückt, des­to mehr schleicht sich leich­te Ner­vo­si­tät ein. Sehr viel Herz­blut von allen steckt dar­in“, ver­rät Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin Alex­an­dra Stei­ner. Beim Auf­bau des Mark­tes sind alle mit­ein­ge­bun­den: „Direkt im Ver­kauf sind die von uns betreu­ten Men­schen nicht – das wür­de bei ihnen zu viel Stress erzeu­gen. Dafür beglei­ten sie Bekann­te auf den Markt und hei­ßen als Begrü­ßungs­ko­mi­tee am Ein­gang alle Besucher*innen herz­lich willkommen.“