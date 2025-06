Am Don­ners­tag 12.06.2025 begeis­ter­te Ger­not Kuli in der Dorf­hal­le Pfaf­fing das Publi­kum, ein Kaba­rett­abend, wie er bes­ser nicht hät­te sein kön­nen. Der Kaba­ret­tist sorg­te in der voll­be­setz­ten Dorf­hal­le für bes­te Unter­hal­tung und unver­gess­li­che Momen­te. Mit sei­nem Humor brach­te Kulis die Zuschau­er von der ers­ten Minu­te an zum Lachen.

Die Dorf­hal­le zeig­te, dass sie das Zeug zur gro­ßen Büh­ne hat. Die Gäs­te wur­den von der Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Ober­al­ber­ting und den Mit­ar­bei­ter der Gemein­de Pfaf­fing mit küh­len Geträn­ken und Snacks ver­sorgt. Dank des traum­haf­ten Som­mer­wet­ters nutz­ten vie­le Gäs­te bereits vor der Ver­an­stal­tung sowie im Anschluss noch das gemüt­li­che Bei­sam­men­sein im Frei­en zu genie­ßen. Gesel­lig­keit, Lachen und gute Gesprä­che run­de­ten den gelun­ge­nen Abend per­fekt ab.

Ein gro­ßes Dan­ke­schön an den Kaba­ret­tis­ten, das groß­ar­ti­ge Publi­kum und den vie­len hel­fen­den Hän­den, die für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf und ein stim­mungs­vol­les Ambi­en­te sorgten.

Ger­not Kulis in der Dorf­hal­le – ein High­light, das noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben wird. Die Erwar­tun­gen des Publi­kums wur­den mehr als erfüllt, ein vol­ler Erfolg auf gan­zer Linie.