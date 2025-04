Bei der Leis­tungs­prü­fung Funk, Kom­mu­ni­ka­ti­on und Auf­ga­ben in der Ein­satz­lei­tung (FKAE) in Sil­ber am 10.04.2025 in der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le in Linz, konn­te Vere­na Grabler von der FF Ober­al­ber­ting die Höchst­punk­te­zahl von 250 Punk­ten errei­chen. Bei die­ser Prü­fung tra­ten aus dem Bezirk Vöck­la­bruck 38 Kameraden:Innen an. Bei den Schluss­ver­an­stal­tun­gen konn­ten fast alle das begehr­te Leis­tungs­ab­zei­chen in Emp­fang neh­men. Eben­falls waren 13 Funkausbilder:Innen als Bewerter:In den gan­zen Tag im Ein­satz. Zu die­sen her­vor­ra­gen­den Leis­tun­gen gra­tu­lie­ren wir sehr herzlich.