Das gesell­schaft­li­che Ereig­nis im Salz­kam­mer­gut, der Jäger­ball im Gmund­ner Stadt­thea­ter jährt sich am Sams­tag, dem 16. Novem­ber bereits das 14. Mal. Fest­lich her­aus­ge­putzt, ele­gant und tra­di­tio­nell prä­sen­tiert sich das alt­ehr­wür­di­ge Thea­ter zum Jäger­ball in Gmun­den sei­nen Gäs­ten. Der Wald mit all sei­nem Leben wur­de dafür ins Thea­ter geholt.

Der Ein­lass bei die­sem Fix­punkt im Ball­ka­len­der fin­det ab 19:00 Uhr statt. Als Auf­takt prä­sen­tie­ren sich Jung­mäd­chen und –bur­schen bei der Polo­nai­se den Ball­be­su­chern. Kuli­na­risch und mit guten Trop­fen an den Tischen und den ver­schie­de­nen Bars wer­den die Gäs­te von Isa­bel­la Hosp Event Cate­ring und Char­ly Mai­er mit sei­nem Team versorgt.

Für aus­ge­las­se­ne Stim­mung und eine vol­le Tanz­flä­che sorgt die „Late Night Band“ bis in die Mor­gen­stun­den. Voll­tref­fer sind bei der belieb­ten Tom­bo­la, im Schieß­ki­no und beim Arm­brust­schie­ßen garan­tiert. Als spe­zi­el­le Ein­la­ge zu spä­ter Stun­de gibt es eine Über­ra­schung für die Ball­be­su­cher. Kar­ten­re­ser­vie­run­gen kön­nen Sie unter 0660 13 11 390 vornehmen.