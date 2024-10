Jähr­lich wür­digt die Stadt Gmun­den im Rah­men einer fei­er­li­chen Ver­an­stal­tung im Stadt­thea­ter die her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen ihrer Sport­le­rin­nen und Sport­ler. Unter dem Bei­fall des Publi­kums wur­den kürz­lich zahl­rei­che Welt‑, Europa‑, Staats- und Lan­des­meis­ter ausgezeichnet.

Neben den akti­ven Sport­le­rin­nen und Sport­lern stan­den dies­mal auch ver­dien­te Funk­tio­nä­re im Mit­tel­punkt, die sich oft ein Leben lang uner­müd­lich für ihren Ver­ein enga­giert haben. Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und Sport­re­fe­rent Maxi­mi­li­an Att­wen­ger führ­ten durch den Abend, der von einer fest­li­chen Atmo­sphä­re, Show­ein­la­gen und zahl­rei­chen emo­tio­na­len Momen­ten geprägt war. In Gmun­den ansäs­si­ge oder für Gmund­ner Ver­ei­ne antre­ten­de Sport­ler ver­buch­ten heu­er beacht­li­che Erfol­ge und erober­ten etli­che Medail­len. Gefei­ert wur­den etwa Paul Rutt­mann (Ruder-Welt- und ‑Euro­pa­meis­ter im Leicht­ge­wichts-Zwei­er), die Ein­rad-Welt­meis­te­rin­nen Anna (4x Gold) und Lea Söser (8x Gold) oder die U23-Segel-Vize­welt­meis­ter in der Yng­ling-Klas­se Paul Oberfrank/Simon Oberfrank/Maximilian Reisinger.

Als Star­gast wur­de der mehr­fa­che Welt­re­kord­hal­ter im Eis­tau­chen Josef Köberl auf der Büh­ne begrüßt. Der Grundl­seer gilt welt­weit als einer der her­aus­ra­gends­ten Akteu­re in sei­ner Sport­art, in die er inter­es­san­te Ein­bli­cke gewährte.

„Die Sport­ler­eh­rung in Gmun­den ist ein wert­vol­ler Moment der Aner­ken­nung und Moti­va­ti­on“, so Sport­re­fe­rent Maxi­mi­li­an Att­wen­ger. „Sie wür­digt die her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen unse­rer Sport­le­rin­nen und Sport­ler, för­dert den Zusam­men­halt in unse­rer Gemein­de und inspi­riert die nächs­te Gene­ra­ti­on, durch Sport Wer­te wie Dis­zi­plin, Fair­ness und Team­geist zu erle­ben und zu leben.”