Akti­vie­ren, moti­vie­ren und Zukunfts­lust schaf­fen – das war das Ziel der ers­ten Kli­ma­ju­gend­kon­fe­renz der Kli­ma- und Ener­gie­mo­dell­re­gi­on Vöck­la-Ager am 23.9.2024. Mit an Bord waren 5 Schul­klas­sen aus der Regi­on mit ins­ge­samt ca. 120 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Don Bosco Schu­le Vöck­la­bruck, des BG Vöck­la­bruck und der Mit­tel­schu­le Neu­kir­chen an der Vöckla.

Mon­tag­mor­gen und wir dre­hen die Boxen auf – der belieb­te Rap­per, Beat­bo­xer und Musi­ker DAN LIO weck­te die Teilnehmer:innen der Kli­ma­ju­gend­kon­fe­renz gleich zu Beginn mit sei­nen mit­rei­ßen­den Songs und sei­nem inspi­rie­ren­den Vor­trag zum The­ma Kli­ma­schutz auf.

Nach die­sem moti­vie­ren­den ers­ten Teil der Ver­an­stal­tung gab es die Mög­lich­keit, in ver­schie­dens­ten Work­shops selbst aktiv zu wer­den. Damit mög­lichst vie­le Schüler:innen erreicht wur­den, wur­de ein bun­ter Work­shop­mix zusam­men­ge­stellt – von kli­mata­risch kochen, über Kli­ma Escape Box, Repa­rie­ren & Upcy­cling, Natur­kos­me­tik selbst gemacht, Cli­ma­te Prints – Sieb­druck Work­shop, bis hin zu einem Medi­en­work­shop im Radio­nest Vöck­la­bruck, uvm.

Die Kon­fe­renz ziel­te dar­auf ab, die schlum­mern­den Res­sour­cen und das Enga­ge­ment der Schüler:innen zu mobi­li­sie­ren und sie dazu ermäch­ti­gen, Schrit­te für eine „kli­ma­fit­te“ Erde zu set­zen. Die Jugend­li­chen soll­ten nicht mit Kli­ma­fak­ten erschla­gen wer­den, son­dern gut ange­lei­tet ihre Hand­lungs­spiel­räu­me ent­de­cken und Lust bekom­men, sich für Kli­ma- und Umwelt­the­men zu öffnen.

Die ver­schie­de­nen Work­shops zu unter­schied­lichs­ten Kli­mathe­men zeig­ten den Teilnehmer:innen dabei all­tags­taug­li­che Mög­lich­kei­ten auf, um kli­ma­freund­lich zu han­deln. Neben dem Spaß bei der Sache lern­ten die Jugend­li­chen einen greif­ba­ren Hebel im Kli­ma­schutz ken­nen, mit dem sie selbst etwas ver­än­dern kön­nen und wur­den dazu ange­spornt, das prak­tisch Erlern­te in ihre Fami­lie und ihren Freun­des­kreis weiterzutragen.

Ver­an­stal­tet wur­de das Green Event von der Kli­ma- und Ener­gie­mo­dell­re­gi­on Vöckla-Ager.