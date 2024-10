Die Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tung der Grü­nen Sozi­al­part­ner­schaft und der Grü­nen Bezirk Vöck­la­bruck zum The­ma Kli­ma­wan­del mit Kli­ma­for­sche­rin Univ.Prof.Dr. Hel­ga Kromp-Kolb war sehr gut besucht. Der gro­ße Saal des OKH Vöck­la­bruck war bis auf den letz­ten Platz gefüllt und die Aus­füh­run­gen der inter­na­tio­nal aner­kann­ten Exper­tin haben bei den zahl­rei­chen Besu­chern teil­wei­se zu Sor­gen­fal­ten im Gesicht geführt.

Der Titel des neu­en Buches der Vor­tra­gen­den „Für Pes­si­mis­mus ist es zu spät – Wir sind Teil der Lösung“ ist für die Grü­nen jedoch Pro­gramm und daher stan­den neben einem anschau­li­chen Pro­blem­auf­riss vor allem Lösungs­vor­schlä­ge und kon­kret umsetz­ba­re Maß­nah­men für den Kli­ma­schutz im Vordergrund.

Die Grü­ne Sozi­al­part­ner­schaft wur­de von den Grü­nen Bäue­rin­nen und Bau­ern, der Grü­nen Wirt­schaft und den Grü­nen Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mern gegrün­det, da die gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen der Gegen­wart und Zukunft nur mit­ein­an­der bewäl­tigt wer­den können.

Die frei­wil­li­gen Spen­den des Abends wur­den an das Pro­jekt „Frau­en ler­nen Fahr­rad fah­ren!“ vom Mosa­ik Vöck­la­bruck über­ge­ben. Es ermög­licht Migran­tin­nen, die in ihren Her­kunfts­län­dern von der Teil­nah­me am öffent­li­chen Ver­kehr aus­ge­schlos­sen waren, selbst­stän­dig mobil zu wer­den und ihre Wege auf eine gesun­de, güns­ti­ge und umwelt­freund­li­che Art und Wei­se zurück­le­gen zu können.