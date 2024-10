Die WIFI Gesund­heits- und Sport­aka­de­mie bie­tet ein brei­tes Spek­trum an Aus­bil­dun­gen. Der Grund­lehr­gang für Gesund­heit und Sport bil­det dabei die Basis für wei­te­re Schu­lun­gen. Er gibt einen Über­blick über Fit­ness als Lebens­stil­kon­zept. Die drei Säu­len Bewe­gung, Ernäh­rung und Ent­span­nung, ergänzt durch recht­li­che Grund­la­gen für die Aus­übung einer Trai­ner­tä­tig­keit, lie­gen dabei im Fokus. Ein erfah­re­nes Team aus Expert:innen der Sport­wis­sen­schaft, Phy­sio­the­ra­pie und Ernäh­rungs­be­ra­tung wech­selt sich mit Trainer:innen ver­schie­de­ner Fit­ness­be­rei­che ab. Der berufs­be­glei­ten­de Lehr­gang rich­tet sich an Per­so­nen, die im Bereich Sport, Fit­ness, Well­ness tätig sein möch­ten oder schon sind, sowie an Men­schen, die sich pri­vat in die­sen The­men wei­ter­bil­den wollen.

Am Mi., 9. Okto­ber 2024 fin­det im WIFI Gmun­den von 18 bis 19:30 Uhr eine kos­ten­lo­se Info-Ver­an­stal­tung über die­se Aus­bil­dung statt. Anmel­dung unter T 05–7000-5260, Fr. Ste­fa­nie Waldl.