Strom aus der Regi­on bezie­hen oder Über­schüs­se aus der eige­nen Pro­duk­ti­on sinn­voll ver­kau­fen: Das ermög­licht das Kli­ma­bünd­nis Laa­kir­chen mit sei­nen Erneu­er­ba­ren Ener­gie­ge­mein­schaf­ten. Am Diens­tag, 29. Okto­ber, um 18 Uhr fin­det dazu im Gene­ra­tio­nen­zen­trum Dan­zer­mühl ein Info­abend statt.

Immer mehr Haus­hal­te erzeu­gen ihren Strom mit einer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge selbst. Vie­le ande­re haben die­se Mög­lich­keit jedoch nicht – sei es aus bau­li­chen Gege­ben­hei­ten oder weil sie in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus woh­nen. Erneu­er­ba­re Ener­gie­ge­mein­schaf­ten (EEGs) kön­nen hier einen Aus­gleich schaf­fen: Man nutzt, ver­ein­facht gesagt, auto­ma­tisch den Strom­über­schuss des Nach­barn, wenn die­ser sei­ne Pro­duk­ti­on gera­de nicht selbst benö­tigt. Die Ver­rech­nung erfolgt über die EEG. Das spart einer­seits einen Teil der Netz­ge­büh­ren und kann ande­rer­seits Sprün­ge auf dem Strom­markt abfe­dern. Es gibt loka­le und regio­na­le EEGs: Ers­te­re kön­nen rund um einen Tra­fo gegrün­det wer­den, zwei­te­re rund um ein Umspannwerk.

Das Kli­ma­bünd­nis Laa­kir­chen hat nun zwei regio­na­le EEGs ins Leben geru­fen: Die EEG Nord rund um das Umspann­werk Traun­fall und die EEG Süd rund um das Umspann­werk Ohls­dorf. „Die Ener­gie­ge­mein­schaf­ten sol­len dazu bei­tra­gen, die Ener­gie­wen­de sozi­al ver­träg­lich zu gestal­ten. Unser Ziel ist daher ein fai­rer Preis für Pro­du­zen­ten und Kon­su­men­ten. Wich­tig ist natür­lich ein aus­ge­wo­ge­nes Ver­hält­nis von Strom­erzeu­gern und ‑nut­zern“, so Stadt­rat Karl Thal­lin­ger MBA und Gemein­de­rat Harald Fors­ten­point­ner MSc, die ehren­amt­li­chen Obmän­ner der bei­den EEGs. An der nicht gewinn­ori­en­tier­ten Initia­ti­ve kön­nen sich alle Haus­hal­te im Ein­zugs­ge­biet des jewei­li­gen Umspann­werks betei­li­gen. Die Infor­ma­ti­on, wel­chem Werk der eige­ne Zäh­ler zuge­ord­net ist, fin­det man über das Inter­net­por­tal von Netz OÖ. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich zu einem Info­abend im Gene­ra­tio­nen­zen­trum Dan­zer­mühl am 29. Okto­ber eingeladen.