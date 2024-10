140 Teil­neh­mer bei der Agrar- und Genussolympiade

Am Sams­tag, dem 5. Okto­ber 2024, fand die jähr­li­che Agrar- und Genuss­olym­pia­de in Alt­müns­ter statt. Ver­an­stal­tet von der Land­ju­gend Alt­müns­ter in Zusam­men­ar­beit mit der Land­ju­gend Ober­ös­ter­reich, tra­ten 140 Teil­neh­mer in der Berufs­schu­le Alt­müns­ter beim Schloss Eben­zwei­er in span­nen­den Wett­kämp­fen gegen­ein­an­der an.

Span­nen­de Wett­kämp­fe und viel­sei­ti­ge Aufgaben

In Teams zu je zwei Per­so­nen kämpf­ten die Teil­neh­mer um den Lan­des­sieg in den Kate­go­rien Agrar und Genuss. Dabei muss­ten sie ihr Wis­sen, ihre Fähig­kei­ten und ihre Sin­ne unter Beweis stel­len. Die Agra­rolym­pia­de ver­lang­te tie­fes Fach­wis­sen und prak­ti­sche Fähig­kei­ten auf dem Niveau eines land­wirt­schaft­li­chen Fach­ar­bei­ters. Hier stan­den Auf­ga­ben wie Motor­sä­gen-Ser­vice, Mel­ken am Simu­la­tor und die Bestim­mung von Pil­zen auf dem Pro­gramm. Im Kon­trast dazu kon­zen­trier­te sich die Genuss­olym­pia­de auf das Kon­su­men­ten­wis­sen, das Schär­fen der Sin­ne sowie das Erken­nen von Gewür­zen und Lebensmitteln.

Bür­ger­meis­ter und Ehren­gäs­te wür­di­gen die Teilnehmer

Der Alt­müns­terer Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer eröff­ne­te die Ver­an­stal­tung und wünsch­te allen Teil­neh­mern viel Erfolg. 44 Jury­mit­glie­der bewer­te­ten die Leis­tun­gen und ver­teil­ten Punk­te für die ver­schie­de­nen Auf­ga­ben. Zur Sie­ger­eh­rung konn­ten nam­haf­te Ehren­gäs­te begrüßt wer­den, dar­un­ter NR Bet­ti­na Zopf und Bun­des­rat Mar­kus Stein­mau­rer, die den bes­ten Teams die Urkun­den überreichten.

Die Agrar- und Genuss­olym­pia­de ver­folgt kla­re Ziele

In der Agra­rolym­pia­de kön­nen die jun­gen Teil­neh­mer ihr erwor­be­nes Fach­wis­sen unter rea­len Bedin­gun­gen tes­ten. Dabei wird ihre bedeu­ten­de Rol­le in der öster­rei­chi­schen Land­wirt­schaft verdeutlicht.

Die Genuss­olym­pia­de hin­ge­gen schärft das Bewusst­sein für regio­na­le Lebens­mit­tel, gesun­de Ernäh­rung und die Bedeu­tung der Land­wirt­schaft. Die Teil­neh­mer ler­nen, die Qua­li­tät und Viel­falt hei­mi­scher Pro­duk­te zu schätzen.

Die Sie­ger­teams

Nach span­nen­den Wett­kämp­fen wur­den die bes­ten Teams prä­miert. In der Agra­rolym­pia­de gewann das Team aus Aschach/Steyr vor den Teams aus Schwa­nen­stadt und Kirchham/Laakirchen. In der Genuss­olym­pia­de beleg­te Tars­dorf den ers­ten Platz, gefolgt von Pichl/Wels und Neukirchen/Enknach. Die­se Teams haben sich für die Bun­des­ent­schei­dung 2025 in Nie­der­ös­ter­reich qualifiziert.

Ein gelun­ge­ner Abschluss

Zum Abschluss der Ver­an­stal­tung lob­ten die Mode­ra­to­ren das Orga­ni­sa­ti­ons­team der Land­ju­gend Alt­müns­ter unter der Lei­tung von Sarah Rau­ber und Jakob Pren­ner. Dank ihrer Pro­fes­sio­na­li­tät wur­de die Olym­pia­de ein vol­ler Erfolg. Doch der Tag war damit noch lan­ge nicht zu Ende – die Alt­müns­terer Jugend lud im Anschluss zum gro­ßen Hal­len­fest im ehe­ma­li­gen Feu­er­wehr­de­pot ein.

Die Agrar- und Genuss­olym­pia­de zeig­te ein­drucks­voll, wie viel Enga­ge­ment, Wis­sen und Lei­den­schaft in der öster­rei­chi­schen Land­ju­gend steckt. Die erfolg­rei­chen Teams freu­en sich nun auf die nächs­te Her­aus­for­de­rung bei der Bun­des­ent­schei­dung 2025.