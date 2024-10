Die neue Lei­te­rin der VS Pfandl Katha­ri­na Moser BEd kann­te die­se Akti­on bereits von ihrer frü­he­ren Wir­kungs­stät­te her und reagier­te rasch auf das Ange­bot der Lions: so wur­de ihr kürz­lich ein Star­ter­set für die­se Akti­on über­ge­ben, die Volks­schul­kin­der zur Bewe­gung moti­vie­ren und der gro­ßen Zivi­li­sa­ti­ons­krank­heit Adi­po­si­tas vor­beu­gen soll.

Schon jedes 3. Volks­schul­kind in Öster­reich ist von Über­ge­wicht bedroht, die Lions möch­ten des­halb dazu bei­tra­gen, dass regel­mä­ßi­ge klei­ne Bewe­gungs­ein­hei­ten ein Teil der täg­li­chen All­tags­rou­ti­ne der Kin­der wer­den, wobei Freu­de und Spaß im Vor­der­grund ste­hen sol­len. Das „Star­ter­pa­ket“ ent­hält Infor­ma­ti­ons­kar­ten mit einer Viel­zahl von ein­fa­chen Übun­gen, die in jedem Klas­sen­raum durch­ge­führt wer­den kön­nen, dazu kommt noch ein Wandkalender.

Für jeweils 5 Minu­ten Bewe­gungs­ein­heit darf eine Löwen­pfo­te auf den Wand­ka­len­der geklebt wer­den – dies über­neh­men natür­lich die Kin­der selbst, am Kalen­der sehen sie ihre eige­nen Fort­schrit­te. Sind 150 Löwen­tat­zen auf­ge­klebt, so kommt als Beloh­nung von den Lions ein Gut­schein über € 100,00 zum Ankauf von Sportartikeln.

Der Lions Club Bad Ischl freut sich sehr über die­se Initia­ti­ve der VS Pfandl und ist ger­ne bereit, auch wei­te­ren Volks­schu­len die Teil­nah­me an die­ser Akti­on zu ermöglichen.