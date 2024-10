Jun­ge Zei­chen­ta­len­te muss man nicht suchen, sie sind bereits unter uns. So auch in der Traun­dorf Mit­tel­schu­le in Gmun­den, wo unter der päd­ago­gi­schen Anlei­tung von Mar­git Stroh­mei­er-Wandl die Klas­sen 1a und 2a im Zei­chen­un­ter­richt die Fähig­kei­ten der Kids rich­tig erkannt und gefor­dert wer­den. Aus einem Ver­such wur­de eine Sensation!

Zur Vor­ge­schich­te: Die Alber­ti­na in Wien zählt wohl zu einer der bekann­tes­ten Muse­en und beher­bergt Kunst­wer­ke vom Mit­tel­al­ter bis heu­te. Die wohl bekann­tes­te Zeich­nung der welt­be­rühm­ten gra­fi­schen Samm­lung ist der Feld­ha­se von Albrecht Dürer aus 1502. In Zusam­men­ar­beit mit der Fa. For­mat wur­de vor 18 Jah­ren der Alber­ti­na Edi­ti­on Dürer Zei­chen­wett­be­werb ins Leben geru­fen und auch öster­reich­weit und sogar im bay­ri­schen Raum 2023/2024 durch­ge­führt. Die Vor­ga­be zum Zei­chen­be­werb war den „Dürer Hasen“ zu zeich­nen und die Ergeb­nis­se an die Alber­ti­na ein­zu­sen­den. Mar­git Stroh­mei­er-Wandl konn­te die Schul­di­rek­ti­on unter Lei­tung von Dir. Georg Prax­ma­rer und ihre Kid‘s in den bei­den Klas­sen 1a und 2a von einer Teil­nah­me am Alber­ti­na Zei­chen­wett­be­werb über­zeu­gen und begeis­tern und ließ im Unter­richt Blei­stift­zeich­nun­gen von Hasen und Über­ma­lun­gen von Dürer­ha­sen gestal­ten und reich­te die Kunst­wer­ke ein.

Ins­ge­samt wur­den über 400 Zeich­nun­gen öster­reich­weit in der Kate­go­rie Unter­stu­fe ein­ge­reicht und akri­bisch durch eine Fach­ju­ry beurteilt.

Die Sen­sa­ti­on war per­fekt! Die MS Gmun­den Traun­dorf hat im Schul­jahr 2023/2024 erst­mals den Albertina/Format Zei­chen­wett­be­werb gewon­nen. Der Sie­ger­preis ist nicht nur eine Ein­la­dung zum Besuch der Alber­ti­na Wien am 19.12.2024 mit einer per­sön­li­chen Füh­rung, son­dern auch ein Work­shop für die Schü­ler im For­mat Werk-Ate­lier-Work­shop im his­to­ri­schen Muse­ums­ge­bäu­de. Bis­her durf­ten seit 2003 bereits über 400.000 Schüler/Innen an die­sem Work­shop teilnehmen.

Die Freu­de bei Mar­git Stroh­mei­er-Wandl, den Lehr­kräf­ten, Dir. Georg Prax­ma­rer und natür­lich bei den Schü­le­rin­nen und Schü­lern ist groß und natür­lich für die Mit­tel­schu­le Traun­dorf Gmun­den eine gro­ße Wert­schät­zung der täg­li­chen Auf­ga­be mit den Kid‘s. Als zusätz­lich tol­len Preis gab es bereits vor­ab ein Geschenk­pa­ket für die Sie­ger­schü­ler mit einer Viel­zahl von Mal- und Zei­chen­blö­cken, sowie Ton­pa­pier und pro­fes­sio­nel­les Mal- und Zei­chen­equip­ment. Gra­tu­la­ti­on an alle Betei­lig­ten und wer weiß, viel­leicht wird zukünf­tig ein Nach­fol­ger für Albrecht Dürer oder ein welt­be­kann­ter Kunst­ma­ler aus den jun­gen Künst­lern hervorkommen!