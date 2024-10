Am 5. und 6. Okto­ber fand der Aus­flug der Obleu­te und Bezirks­lei­tung des Blas­mu­sik­ver­ban­des Vöck­la­bruck statt. Bereits zur Tra­di­ti­on gewor­den wird der Aus­flug alle zwei Jah­re ver­an­stal­tet. Heu­er ging es ins schö­ne his­to­ri­sche Gebiet des Fri­aul in Ita­li­en.

Das Wet­ter mein­te es gut und so star­te­te die 36köpfige Rei­se­grup­pe in der char­man­ten alten Stadt Udi­ne mit einer inter­es­san­ten zwei­stün­di­gen Füh­rung. Nach dem Che­ckIn im Hotel wur­de in der Trat­to­ria Al Par­co in But­trio zu Abend geges­sen. Ein wirk­lich phan­tas­ti­scher Gau­men­schmaus erwar­te­te die Grup­pe und der Abend fand einen gemüt­li­chen Ausklang.

Am Sonn­tag herrsch­te strah­len­der Son­nen­schein als es Rich­tung Redi­pu­glia zum Sol­da­ten­fried­hof ging. Die­se Gedenk­stät­te ist der größ­te und majes­tä­tisch­te Sol­da­ten­fried­hof Ita­li­ens, der den Gefal­le­nen des Gro­ßen Kriegs gewid­met ist und bereits 1938 erbaut wurde.

Im Anschluss ging es wei­ter nach Cor­mons, dem Zen­trum des ita­lie­ni­schen Wei­nes, wo sich die Grup­pe bei einem Früh­schop­pen stärk­te bevor sie nach Civi­da­le zur berühm­ten Pon­te del Dia­vo­lo – der Teu­fels­brü­cke — auf­brach. Der Sage nach bau­te der Teu­fel die 26 Meter hohe Brü­cke über den rei­ßen­den Fluss und ver­lang­te als Lohn die See­le des Ers­ten, der sie benutz­te. Die Bür­ger schick­ten in Fol­ge ein Tier über die Brü­cke. Zahl­rei­che Markt­stän­de säum­ten die Stadt und so man­cher deck­te sich hier mit ita­lie­ni­schen Spe­zia­li­tä­ten und Köst­lich­kei­ten ein.

Bei der Heim­fahrt stärk­te sich die Rei­se­grup­pe in der Flach­au im Gast­haus Jagd­hof, des­sen Besit­zer eben­so ein Musi­kant mit Leib und See­le ist. Ein herz­li­cher Dank an Wer­ner Deutsch, Mari­on + Chris­ti­an Kohl­roß sowie Maria und Gott­fried Hemets­ber­ger für die Orga­ni­sa­ti­on des wun­der­ba­ren Ausflugs!

Bericht: Car­men Nöhammer