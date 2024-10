Der Lan­des­par­tei­vor­stand der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Volks­par­tei hat am Mitt­woch, 2. Okto­ber 2024 das Team für den Natio­nal­rat fixiert. Fix in den Natio­nal­rat ein­zie­hen wer­den Klub­ob­mann August Wögin­ger und Staats­se­kre­tä­rin Clau­dia Pla­kolm sowie die Abge­ord­ne­ten Klaus Lin­din­ger, Lau­renz Pöt­tin­ger, Bet­ti­na Zopf, Man­fred Hof­in­ger, Klaus Für­lin­ger und Micha­el Hammer.

Zusätz­lich wer­den mit Wolf­gang Hatt­manns­dor­fer und Bun­des­mi­nis­te­rin Susan­ne Raab zwei wei­te­re Ober­ös­ter­rei­cher über die Bun­des­lis­te ein Man­dat im Natio­nal­rat erhal­ten. Alex­an­dra Plat­zer, Lis­ten­zwei­te im Haus­ruck­vier­tel, bleibt wei­ter­hin Land­tags­ab­ge­ord­ne­te im Ober­ös­ter­rei­chi­schen Landtag.

„Mit unse­rem künf­ti­gen Team im Natio­nal­rat haben wir star­ke Stim­men Ober­ös­ter­reichs in Wien. Sie alle sind Ober­ös­ter­rei­cher mit Herz und See­le, haben gro­ßen Ein­satz bewie­sen und wer­den unser Bun­des­land best­mög­lich ver­tre­ten. Ihre Auf­ga­be wird es sein, Öster­reich in eine gute Zukunft zu füh­ren aber auch die anste­hen­den Wei­chen­stel­lun­gen für Ober­ös­ter­reich gut zu beglei­ten. Immer­hin geht es in den nächs­ten Jah­ren um die Siche­rung unse­res Arbeits­platz- und Wirt­schafts­stand­or­tes sowie um die Auf­recht­erhal­tung der Lebens­qua­li­tät in unse­rem Land“, so Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer und OÖVP-Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Flo­ri­an Hiegelsberger.