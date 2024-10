Bei idea­len Bedin­gun­gen gin­gen am 8.10.2024 rund 530 Teilnehmer*innen aus 22 Schu­len bei den 32. Bezirks­meis­ter­schaf­ten im Gelän­de­lauf-Cross­coun­try im Schul­park des BRG/BORG Schloss Traun­see an den Start. Durch Neue­run­gen im Anmel­de­pro­zess und Aus­wer­tungs­mo­dus durch die Fir­ma time2win wur­de die Ver­an­stal­tung auf ein noch höhe­res Level gehoben.

Wie im Vor­jahr wur­de die Ver­an­stal­tung als zer­ti­fi­zier­tes Green Event durch­ge­führt, mit Fokus auf Nach­hal­tig­keit, Müll­tren­nung und Müll­ver­mei­dung. Für das rekord­ver­däch­ti­ge Buf­fet waren die Schüler*innen der sechs­ten und sieb­ten Klas­sen ver­ant­wort­lich, Sportler*innen und Publi­kum lie­ßen sich die selbst gemach­ten Auf­stri­che, Piz­zastan­gerl und Mehl­spei­sen von den Eltern der ers­ten Klas­sen schme­cken. Ins­ge­samt waren an die­sem Vor­mit­tag rund 30 Lehr­kräf­te und 80 Schüler*innen im Ein­satz, ohne deren Hil­fe es nicht mög­lich wäre, eine der­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung zu organisieren.

Die bom­bi­ge Stim­mung im Start-Ziel Are­al des Schloss­parks vor der male­ri­schen Kulis­se von Traun­see und Traun­stein war wie schon so oft ein belieb­tes Foto­mo­tiv. Gra­tu­la­ti­on den sieg­rei­chen Teams, die (eben­so wie die zweit­plat­zier­ten) ihre Schu­len bei der Lan­des­meis­ter­schaft am 22.10. in Grein/Donau ver­tre­ten wer­den: BRG/BORG Schloss Traun­see (5./6. Schul­stu­fe männ­lich und weib­lich, sowie 11.–13. Schul­stu­fe weibl.), BG/BRG Gmun­den (7./8. Schul­stu­fe weibl. und männl., sowie 9./10. Schul­stu­fe weibl. und männl.), und HAK/HAS Bad Ischl (11.–13. Schul­stu­fe männl.).

Beson­ders her­vor­zu­he­ben sind die Leis­tun­gen von Lea Söser vom BG/BRG Gmun­den sowie von Han­nes Mayr von der HAK/HAS Bad Ischl, die mit ihren Sie­gen nicht nur ent­schei­dend zur Mann­schafts­leis­tung bei­tru­gen, son­dern durch ihre Best­zei­ten nun auch amtie­ren­de Cross­coun­try Bezirks­meis­ter sind.