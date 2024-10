Wöl­fe ver­die­nen nicht nur Schutz, weil sie die Ahnen unse­rer Hun­de sind. Viel­mehr erfül­len die Gro­ßen Beu­te­grei­fer — in Euro­pa Bär, Wolf, Luchs und Gold­scha­kal — Schlüs­sel­funk­tio­nen in den Öko­sys­te­men. Von den “Dienst­leis­tun­gen” die­ser Sys­te­me leben schließ­lich auch wir Menschen.

Sie beein­flus­sen natür­li­che Pro­zes­se in viel­fäl­ti­ger Wei­se. So etwa hal­ten sie Wild­be­stän­de gesund, för­dern die Bio­di­ver­si­tät und kön­nen die natur­na­he Wald­wirt­schaft unter­stüt­zen. Der Vor­trag schlägt einen Bogen von der Fra­ge, war­um vor etwa 40 000 Jah­ren Men­schen und Wöl­fe der­art dau­er­haft zusam­men­fan­den, dass aus ihnen Hun­de wur­den, über ihre Bio­lo­gie und aktu­el­len Sta­tus in Euro­pa und Öster­reich bis zu den öko­lo­gi­schen Rol­len Gro­ßer Beu­te­grei­fer und ihrer gesell­schaft­li­chen Bedeutung.

Am 25.10. um 19:00 Uhr fin­det der Vor­trag im Klos­ter­saal Traun­kir­chen statt.