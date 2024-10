Am Sams­tag 19.10.2024 fand in der Eis­hal­le Gmun­den das ers­te Heim­spiel der Sai­son 2024/2025 in der ÖEL-österrrei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga zwi­schen dem UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den und dem Vor­jah­res­meis­ter Kap­fen­ber­ger SV statt. Die Tri­bü­ne füll­te sich mit den treu­en Eis­ho­ckey­fans und die Stim­mung konn­te nicht bes­ser sein.

Bei der Spie­ler­vor­stel­lung waren die Cheer­lea­der der Rams Gmun­den dabei. In den Drit­tel­pau­sen gab es ein Show­spiel der Juni­or Sharks und ein Puck­wer­fen von der Tri­bü­ne aus auf den Mit­tel­an­stoss mit tol­len Prei­sen. Spiel­spon­sor war bei die­sem Match die Fir­ma MUKI Ver­si­che­run­gen, die auch heu­te erst­mals als neu­er Hal­len­spon­sor und Namens­ge­ber „MUKI EIS­ARE­NA“ vor­ge­stellt wurde.

Zum Spiel: in den ers­ten zwan­zig tor­lo­sen Minu­ten konn­ten sich die bei­den Tor­hü­ter, bei den SHARKS Luka GRAC­NAR und bei den Gäs­ten Oli­ver ZIRN­GAST aus­zeich­nen und ihren Kas­ten rein hal­ten. Ein span­nen­des Match auf Augen­hö­he. Das zwei­te Drit­tel war aus­ge­füllt mit rol­len­den Angrif­fe und in Minu­te 26:02 war es soweit, Jubel im Hai­fisch­be­cken Gmun­den als Albin SCHUS­TER zum 1:0 für diie Sharks ein­netz­te. Nur gut zwei Minu­ten spä­ter eine super Kom­bi­na­ti­on, die durch Bas­ti­an SZIE­BER das 2:0 für die Gmund­ner Haie führ­te. Nur eine Minu­ter spä­ter fiel durch C. DRASCH­KO­WITZ der Anschluss­tref­fer zum 2:1 für die Gäs­te. In Minu­te 30:43 war es dann Johan­nes MACK­NER, der für die Haus­her­ren im Allein­gang zum 3:1 ein­schoß. In Über­zahl konn­te K. REIN­TH­A­LER wie­der­um den Anschluss­tref­fer zum 3:2 erzie­len. Dies war auch zugleich der Pau­sen­stand nach 40 Minuten.

Nur eine Minu­te nach Beginn des drit­ten Spiel­ab­schnit­tes muss­te ein Shark für 2 Minu­ten in die Kühl­box. Das Power­play nutz­te Kap­fen­berg durch P- GRAF zum Aus­gleich 3:3. Das Match nahm an Geschwin­dig­keit zu. In Minu­te 42:43 nahm sich Paul ORNETZE­DER ein Herz zog ab und ver­senk­te im Allein­gang die Hart­gum­mi­schei­be zum 4:3 im Tor der Gäs­te. Die Fans auf den Rän­gen waren aus dem Häus­chen und peitsch­ten die Shark nach vor­ne. In der 54. Spiel­mi­nu­te ein Ide­al­pass von Patrick GAF­FAL kam bei Pauul ORNETZE­DER an und der zog ab und erle­dig­te so das 5:3 für die Cam4Dent Sharks Gmun­den. Logi­sche Fol­ge war die Her­aus­nah­me des Tor­hü­ters bei Kap­fen­berg und die schaff­ten mit 6 Mann tat­säch­lich 2 Minu­ten vor Schluss den Anschluss­tref­fer zum 5:4. Mit letz­ten Wil­lens­kraft wur­de das Tor von Luka GRAC­NAR ver­tei­digt und mit Ertö­nen der Schluß­si­re­ne war es geschafft. Der Vor­jah­res­meis­ter war auf hei­mi­schem Eis mit 5:4 besiegt. Dies bedeu­te­te 2 Sie­ge in zwei Spie­len, also 6 Punk­te und Tabel­len­füh­rung in der ÖEL Eis­ho­ckey­li­ga Ost vor Neu­ein­stei­ger HDK Mari­bor. Der Jubel im Hai­fisch­be­cken Gmun­den war sowohl bei den Fans als auch beim gesam­ten SHARKS Team groß. Spie­ler des Tages wur­de bei den Sharks Paul ORNETZE­DER mit sei­i­nen zwei Treffern.

In der kom­men­den Woche sind die Traun­see Sharks spiel­frei. Am Sams­tag 2.11.2024 mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr kommt es zur nächs­ten Heim­par­tie gegen ATSE GRAZ in der Eis­hal­le Gmunden.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS