Über 300 Per­so­nen aus Wirt­schaft, Poli­tik und Ver­wal­tung folg­ten der Ein­la­dung von WKO Gmun­den-Obmann Mar­tin Ettin­ger zum Wirt­schafts­emp­fang am Liacht­bratl-Mon­tag. Um dem gro­ßen Ansturm gerecht zu wer­den, wur­de eine Live-Über­tra­gung ins Foy­er des WKO-Gebäu­des ermög­licht. Der Wirt­schafts­emp­fang bil­de­te den Rah­men für einen per­so­nel­len Wech­sel an der Spit­ze der Bezirks­stel­le Gmun­den. Nach 30 Jah­ren als Lei­ter über­gab Robert Ober­frank an Nach­fol­ge­rin Sig­rid Schuster.

Sig­rid Schus­ter war als Bil­dungs­exper­tin und Lei­te­rin des Kar­rie­re-Cen­ters der Wirt­schafts­kam­mer für zahl­rei­che bil­dungs­po­li­ti­sche Initia­ti­ven ver­ant­wort­lich. Der neu eröff­ne­te Talent Space in der Wirt­schafts­kam­mer Linz, der Zukunfts­pla­ner „ich wer­de“, die Poten­zi­al­ana­ly­se oder die Mes­se „Jugend und Beruf“ tra­gen die Hand­schrift Schus­ters. Die neue Bezirks­stel­len­lei­te­rin, die in Gschwandt wohn­haft ist, ist nun Ansprech­part­ne­rin für die über 7.200 Mit­glie­der im Bezirk Gmunden.

Robert Ober­frank nutz­te den Wirt­schafts­emp­fang um Bilanz sei­ner Berufs­lauf­bahn zu zie­hen und die­se kann sich sehen las­sen: Ob der Neu­bau der WKO Gmun­den, die Errich­tung der Tech­no­lo­gie­zen­tren, die Schaf­fung der Betriebs­bau­ge­bie­te INKO­BA Salz­kam­mer­gut Nord oder die Grün­dung der Lea­der­ver­ei­ne und des Regio­nal­ma­nage­ments … Ober­frank war der Motor vie­ler Initia­ti­ven und maß­geb­lich an deren Umset­zung betei­ligt. Das WIFI im Bezirk form­te er zu einem Erwach­se­nen­bil­dungs­in­sti­tut mit jähr­lich über 6.000 Teil­neh­men­den und mehr als 600 Kur­sen. Auch als Netz­wer­ker und Ver­mitt­ler war er für die Inter­es­sens­ver­tre­tung höchst erfolg­reich und wur­de dafür mit dem Gol­de­nen Ver­dienst­zei­chen des Lan­des OÖ ausgezeichnet.

WKO-Prä­si­den­tin Doris Hum­mer wünsch­te Sig­rid Schus­ter viel Kraft für die neue Auf­ga­be und dank­te Robert Ober­frank für sei­nen bei­spiel­lo­sen Ein­satz für die Wirt­schaft im Bezirk Gmun­den. „Bis Mit­te nächs­ten Jah­res bleibt er Abtei­lungs­lei­ter für die Bezirks­stel­len in Ober­ös­ter­reich“, zeig­te sich Hum­mer über den Ver­bleib Ober­franks auf Lan­des­ebe­ne erleichtert.