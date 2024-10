Grün­au im Alm­tal, 27.10.2024 – Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de glänz­ten die Alm­ta­ler Ver­ei­ne mit ihrem Enga­ge­ment und sorg­ten für leuch­ten­de Augen bei den Betrei­bern des Ski­ge­biets Kas­berg. Über 150 Ver­eins­mit­glie­der waren am Sams­tag und Sonn­tag aktiv am gesam­ten Berg unter­wegs und tru­gen ent­schei­dend dazu bei, dass sich das Ski­ge­biet in der kom­men­den Win­ter­sai­son von sei­ner bes­ten Sei­te zei­gen kann.

Das „Sto­a­na klaub´n“ wur­de in enger Abstim­mung mit den Berg­bah­nen durch­ge­führt. Auch Mit­ar­bei­ter der Berg­bah­nen leis­te­ten wert­vol­le Hil­fe und unter­stütz­ten die enga­gier­ten Hel­fe­rin­nen und Hel­fer vor Ort. Gemein­sam – von Jung bis Alt – schreck­ten sie nicht davor zurück, Stei­ne und Müll von den Pis­ten zu ent­fer­nen, klei­ne­re Repa­ra­tur­ar­bei­ten am Jager­spitz durch­zu­füh­ren und die Pis­ten im gan­zen Gebiet vor­zu­be­rei­ten. Ihr gemein­sa­mes Ziel ist es, das Ski­ge­biet auf die bevor­ste­hen­den Win­ter­mo­na­te vor­zu­be­rei­ten und einem brei­ten Publi­kum ein unbe­schwer­tes Ski­ver­gnü­gen zu bieten.

Die zahl­rei­chen Hel­fer wur­den nicht nur mit strah­len­dem Son­nen­schein belohnt, son­dern durf­ten sich auch auf ein köst­li­ches Gulasch im Hoch­berg­haus und eine kräf­ti­ge Jau­se auf der Sepp Huber Hüt­te freu­en. Die­se Momen­te des gemein­sa­men Schaf­fens und Genie­ßens stär­ken den Zusam­men­halt und die Gemein­schaft unter den Almtalern.

Ein gro­ßes Dan­ke­schön gilt allen Ver­ei­nen, Per­so­nen und Mit­ar­bei­tern der Berg­bah­nen, die sich ehren­amt­lich für den Erhalt des Ski­ge­biets Kas­berg enga­giert haben. Gemein­sam ist alles möglich!

Ein beson­de­rer Dank geht auch an Her­mann Hüth­mayr vom Hoch­berg­haus sowie an Fried­rich Drack für die groß­ar­ti­ge Ver­pfle­gung wäh­rend des Einsatzes.

Wir freu­en uns auf eine gemein­sa­me und erfolg­rei­che Win­ter­sai­son 2024/25 am Kasberg.