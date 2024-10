Heu­te ist der inter­na­tio­na­le Tag zur Besei­ti­gung der Armut. Bereits ges­tern wur­de vom Armuts­netz­werk am Wochen­markt am Stadt­platz in Vöck­la­bruck auf das oft ver­dräng­te The­ma der Armut in unse­rem Land hin­ge­wie­sen. 14,9% der öster­rei­chi­schen Bevöl­ke­rung (1.314.000 Men­schen) sind armuts­ge­fähr­det. Beson­ders von Armut und Aus­gren­zung bedroht sind neben Kin­dern Allein­er­zie­he­rin­nen (48%), Arbeits­lo­se (33%) und allein­ste­hen­de Frau­en in der Pen­si­on (30%). Mit gro­ßen Pro­ble­men sind Men­schen mit chro­ni­scher Erkran­kung kon­fron­tiert. Und die hohen Wohn­kos­ten brin­gen vie­le an den Rand. Die Belas­tung mit Wohn­kos­ten ist von 1,2 Mil­lio­nen (13%) auf 2,7 Mil­lio­nen (30%) gestie­gen. Auf der ande­ren Sei­te ist Öster­reich ein sehr rei­ches Land. Die Ver­mö­gen stei­gen. Die Sche­re zwi­schen arm und reich geht immer wei­ter aus­ein­an­der. Die obers­ten 5 Pro­zent besit­zen bei­na­he die Hälf­te des gesam­ten Ver­mö­gens, die unters­ten 50 Pro­zent gemein­sam bloß 4 Prozent.

Zur Infor­ma­ti­on betref­fend Armuts- und Ver­tei­lungs­zah­len gab es eine Klos­ter­sup­pe für Alle. Damit wur­de ver­deut­licht, dass immer mehr Men­schen auf Gra­tis-Essens­aus­ga­ben, Sozi­al­märk­te und Tafeln ange­wie­sen sind.

„Wir brau­chen mehr güns­ti­gen leist­ba­ren Wohn­raum, mehr Inves­ti­tio­nen in den öffent­li­chen und gemein­nüt­zi­gen Wohn­bau, da gibt es in vie­len Tei­len Öster­reichs noch gro­ßen Auf­hol­be­darf. Wei­ters ist eine ver­bes­ser­te Wohn­bei­hil­fe mit einer neu­en Min­dest­si­che­rung statt der schlech­ten „Sozi­al­hil­fe“ umzu­set­zen“, for­dert das Armutsnetzwerk.