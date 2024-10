Seit zehn Jah­ren kom­men sie aus ihren Ver­ste­cken zur Kram­pus­zeit her­vor und zei­gen bei den ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen ihre schau­rig schö­nen Mas­ken und Gewän­der. So man­cher hat Angst, aber außer Ermah­nun­gen und leich­ten Schlä­gen mit ihren Ruten pas­siert nichts. Gemeint sind die Gmund­ner See­teifl, die in die­sem Jahr ihr 10 jäh­ri­ges Jubi­lä­um feiern.

Im Rah­men der Jubi­lä­ums­fei­er­lich­kei­ten wur­de auch ein neu­er Vor­stand gewählt. Manu­el Schirl über­nimmt ab sofort das Amt des Obmanns und hat als ver­läss­li­chen Stell­ver­tre­ter Mar­kus Schick zur Sei­te. Bei­de wur­den bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung ein­stim­mig gewählt und das Ver­trau­en aus­ge­spro­chen. Die Pla­nung für die Teil­nah­me an ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen und Läu­fen sind voll im Gange.

Eine beson­de­re Neue­rung steht eben­falls auf dem Pro­gramm: Am 5. Dezem­ber fin­det erst­mals die soge­nann­te “See­teifl­ro­as” in der Stadt Gmun­den statt, die vom Kram­pus Micha­el Magie­ra orga­ni­siert wird. Haut­nah wer­den Sie als Besu­cher die teuf­li­schen Gestal­ten bei ihrem Trei­ben bewun­dern kön­nen und auch mit den Teu­feln, Hexen und sons­ti­gen Gestal­ten in Kon­takt und Gespräch tre­ten kön­nen. Das Stadt­zen­trum mit Rat­haus­platz Gmun­den wird dabei ab ca. 17:30 Uhr höl­lisch in Beschlag genom­men. Ter­min vor­mer­ken, emp­feh­lens,- und sehenswert!