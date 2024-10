Im Gmund­ner Stadt­thea­ter wur­den am Frei­tag, 25. Okto­ber, zahl­rei­che ehe­ma­li­ge Poli­ti­ke­rin­nen und Poli­ti­ker für ihre Ver­diens­te um die Stadt geehrt. Höhe­punkt war die Ver­lei­hung der nur sel­ten ver­ge­be­nen Ehren­bür­ger­wür­de an den frü­he­ren Bür­ger­meis­ter Heinz Köppl (ÖVP). Der ehe­ma­li­ge Vize­bür­ger­meis­ter Gott­fried Schra­ba­cher (ÖVP) wur­de mit dem Ehren­ring der Stadt­ge­mein­de ausgezeichnet.

Das Ehren­zei­chen in Bron­ze für eine Peri­ode im Gemein­de­rat erhiel­ten Eli­sa­beth Auer (SPÖ), Mar­git Drack (BIG), Rosi­na Haus­herr (BIG), Nico­le Frais (SPÖ), Franz Moser (ÖVP), Josef Sper­rer (Grü­ne) und Bir­git Wei­ßen­born (SPÖ). Das Ehren­zei­chen in Sil­ber für zwei Peri­oden ging an Sieg­fried John (ÖVP), Her­bert Löcker (Stadt­lis­te) und Eli­sa­beth Rumpf (Grü­ne). Das Ehren­zei­chen in Gold für drei Peri­oden wur­de Her­ta Grün­eis (ÖVP) und Jochen Forst­in­ger (FPÖ) überreicht.

Das Ver­dienst­zei­chen in Bron­ze erhiel­ten Man­fred Andeß­ner (ÖVP), Hel­mut Hoch­eg­ger (SPÖ), Katha­ri­na Mizel­li (ÖVP) und Micha­el Schneditz-Bol­fras (ÖVP). Mit dem Ver­dienst­zei­chen in Sil­ber wur­den Gerald Gram­pel­hu­ber (FPÖ), Ger­hard Mein­gast (ÖVP), Wolf­gang Ort­ner (ÖVP) und Arnold Schen­ner (SPÖ) ausgezeichnet.

In der Kate­go­rie Ver­wal­tung ging das Ver­dienst­zei­chen in Bron­ze an Hans Hirsch (ehe­ma­li­ger Lei­ter des Stan­des­amts- und Staats­bür­ger­schafts­ver­ban­des), Hubert Kap­pel (ehe­ma­li­ger Stadt­amts­di­rek­tor), Josef Kal­ten­brun­ner (ehe­ma­li­ger Lei­ter der Finanz­ab­tei­lung, Rech­nungs­di­rek­tor) und Johann Schiffl­hu­ber (ehe­mals Kran­ken­haus, Schloss Cumberland).

„Es war für mich eine gro­ße Ehre, dass ich die Lau­da­tio­nes für so vie­le ehren­wer­te, über vie­le Jah­re und oft auch Jahr­zehn­te enga­gier­te Gmund­ner Per­sön­lich­kei­ten aus Poli­tik und Ver­wal­tung hal­ten durf­te“, so Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf. „Dass mein geschätz­ter Vor­gän­ger Heinz Köppl zum Ehren­bür­ger ernannt wur­de, war für mich auch per­sön­lich ein sehr emo­tio­na­ler Moment. Er hat in sei­nen 17 Jah­ren Amts­zeit mit viel Fleiß und Ein­satz Pro­jek­te für die kom­men­den Gene­ra­tio­nen umge­setzt, das ‚offe­ne‘ Rat­haus gelebt und das Ohr stets bei den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern gehabt. Dass Gmun­den eine in jeder Hin­sicht so lie­bens- und lebens­wer­te Stadt ist, das ist mit auch der Ver­dienst aller Geehr­ten, die zudem gro­ße Vor­bil­der für jun­ge Men­schen sind.“