Wie wich­tig die Sicht­bar­keit im Stra­ßen­ver­kehr ist, will das Land Ober­ös­ter­reich schon den Schul­an­fän­gern näher­brin­gen. Auch heu­er wer­den daher wie­der die Erst­kläss­ler mit Kin­der­warn­wes­ten aus­ge­stat­tet. In der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen wur­den die Warn­wes­ten im Bei­sein von Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger durch die Poli­zei im Rah­men der Ver­kehrs­er­zie­hung verteilt.

Für Fuß­gän­ger gilt im Stra­ßen­ver­kehr: Je auf­fäl­li­ger, des­to siche­rer. Durch ihre hel­le Far­be und die reflek­tie­ren­den Strei­fen erhö­hen die Warn­wes­ten die Sicht­bar­keit der Kin­der um ein Viel­fa­ches und hel­fen so, Unfäl­le zu ver­mei­den – gera­de in den nebe­li­gen und dämm­ri­gen Herbst- und Win­ter­mo­na­ten. Die Kin­der soll­ten die Warn­wes­ten daher nicht nur auf dem Schul­weg, son­dern auch in ihrer Frei­zeit tra­gen. Grund­sätz­lich emp­fiehlt sich hel­le Klei­dung, dazu rück­strah­len­de Tei­le auf Klei­dung, Schu­hen und Schultaschen.

Die Warn­wes­ten-Akti­on wur­de vom OÖ. Zivil­schutz­ver­band gemein­sam mit dem Land Ober­ös­ter­reich, dem Fami­li­en­re­fe­rat sowie den zustän­di­gen Mit­glie­dern der Oö. Lan­des­re­gie­rung mit Unter­stüt­zung der AUVA, der Hypo-Bank und der Wie­ner Städ­ti­schen Ver­si­che­rung durchgeführt.