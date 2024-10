In der „Öster­reich liest“-Woche der Biblio­the­ken gas­tiert der Inn­viert­ler Autor Chris­ti­an Wie­sin­ger in der Öffent­li­chen Büche­rei Schwa­nen­stadt. Am Diens­tag, 22. Okto­ber, liest er ab 19.30 Uhr in der Biblio­thek in der Kir­chen­gas­se aus sei­nem Lie­bes­ro­man „Pierre und Male­na“. Dar­in erzählt er die bewe­gen­de Geschich­te des Fin­del­kin­des Pierre und des Zir­kus­kin­des Male­na. Musi­ka­lisch beglei­tet wird der Autor von Klaus Heit­zin­ger (Did­ge­ri­doo, Flö­te, Maultrommel).

Kar­ten im Vor­ver­kauf um 12 Euro gibt es in der Biblio­thek zu den Öff­nungs­zei­ten, Reser­vie­run­gen sind auch per Mail an biblio-schwanenstadt@aon.at mög­lich; der Ein­tritt an der Abend­kas­se kos­tet 15 Euro.