5.330 Sport­le­rin­nen und Sport­ler aus 51 Natio­nen nah­men an die­sem Wochen­en­de beim 52. Int. Wolf­gang­see­lauf 2024 teil. Teil­neh­mer­re­kor­de gab es beim „3. Walk the Lake“ (366) und beim Mara­thon (268). Gestürmt wur­de auch der 15. Juni­or-Mara­thon an der See­pro­me­na­de in Strobl mit rund 500 Mäd­chen und Buben! Die Jüngs­ten waren dabei gera­de ein­mal zwei Jah­re alt. Ganz anders das Alters­spek­trum bei den vier sonn­tä­gi­gen Haupt­läu­fen – hier stach der 91-jäh­ri­ge Josy Simon (LG St. Wolf­gang) her­aus, der erfolg­reich den 10-km-Uferlauf absolvierte.

Öster­reichs gro­ßer Erlebnislauf …

… ist und bleibt aber der 27-km-Klas­si­ker, mit Start und Ziel in St. Wolf­gang. Seit 1972 im Pro­gramm, fand er heu­te zum 52. Mal statt! Der land­schaft­lich ein­zig­ar­ti­ge Kurs rund um den Wolf­gang­see wur­de auch dies­mal sei­nem Nim­bus gerecht: For­dernd – aber land­schaft­lich unglaub­lich schön. Sowohl die Eli­te als auch die Hob­by­sport­ler waren im Ziel zurecht stolz auf ihre Leis­tun­gen. Als Beloh­nung gab´s eine beson­de­re Finis­her-Medail­le mit dem Sujet des Hl. Wolf­gang, des­sen 1.100 Geburts­tag heu­er gefei­ert wird.

Eli­te

An der Spit­ze des 27-km-Klas­si­kers waren die Leis­tun­gen ein­mal mehr beein­dru­ckend. Wie all die Jah­re zuvor, war eine gehö­ri­ge Klas­se von­nö­ten, um beim 27-km-Klas­si­ker aufs Podest zu laufen.

27 km Herren:

1. Micha­el-Sele­lo Sao­li (KEN) 1:29:36

2. Mar­kus Lemp (AUT) 1:34:59

3. Andre­as Eng­l­b­recht (AUT) 1:41:10

27 km Damen:

1. Phila­ries-Jeruto Kisang (KEN) 1:48:11

2. Sviet­la­na Kud­ze­lich (BLR) 1:49:45

3. Ame­lie Muss (AUT) 1:51:04

Die Aus­dau­ernds­ten

Star­ke Leis­tun­gen gab´s auch bei der längs­ten Distanz im Zuge des 52. Int. Wolf­gang­see­lau­fes – dem Mara­thon mit Start in Bad Ischl. Kein Zufall, dass er heu­er, bei einer von der Lauf­platt­form HDsports durch­ge­führ­ten Wahl, zu einem der schöns­ten Mara­thons in Öster­reich gekürt wur­de. Der mit 417 Höhen­me­tern berg­auf und 335 Höhen­me­tern berg­ab gespick­te Natur-Mara­thon, lässt „Her­zen höher­schla­gen“ – und das in mehr­fa­cher Hin­sicht. Bei der 13. Auf­la­ge gab es einen abwechs­lungs­rei­chen und span­nen­den Rennverlauf.

42,2 km Herren:

1. Mar­kus Schrei­ner (AUT) 2:49:49

2. Georg Moser (AUT) 2:57:43

3. Ste­fan Grei­ner (AUT) 2:59:15

42,2 km Damen:

1. Tere­za Kor­va­so­va (CZE) 3:23:41

2. Rena­te Veigl (AUT) 3:32:08

3. Fran­zis­ka Schnei­der (GER) 3:36:55

Neu­er Streckenrekord

Ein gro­ßes und schnel­les Ren­nen war ein­mal mehr der 10-km-Uferlauf zwi­schen Gschwendt und St. Wolf­gang. Im Feld tum­mel­ten sich ein­mal mehr etli­che Asse, die man sonst nur bei natio­na­len oder gar inter­na­tio­na­len Meis­ter­schaf­ten zu sehen bekommt – wie z. B. EM-Star­ter Tobi­as Rat­tin­ger. Sehr star­ke Sie­ger­zei­ten waren die logi­sche Fol­ge. Der bis­he­ri­ge Stre­cken­re­kord der Damen aus dem Jahr 2005 – damals gelau­fen von Eva Trost (GER) in 35:59 – konn­te heu­er von Kers­tin Sprin­ger (AUT) um drei Sekun­den unter­bo­ten werden.

10 km Herren:

1. Tobi­as Rat­tin­ger (AUT) 31:02

2. Phil­ipp Ober­mül­ler (AUT) 33:11

3. Mag. Vita­li Kapi­ta­nets (UKR) 33:52

10 km Damen:

1. Kers­tin Sprin­ger (AUT) 35:56

2. Susan­ne Sil­ber­bau­er (AUT) 37:25

3. Ber­na­dette Schus­ter (AUT) 37:56

„Ein­stiegs­dro­ge“

Als sol­che gilt beim Wolf­gang­see­lauf der 5,2‑km-Panoramalauf zwi­schen Strobl und St. Wolf­gang. Zahl­rei­che Hob­by­is­ten pas­sier­ten dabei schon nach rund einem Kilo­me­ter die Lan­des­gren­ze zwi­schen Salz­burg und Ober­ös­ter­reich. Vor­ne­weg natür­lich auch hier die Eli­te, die den Pan­or­a­ma­l­auf als idea­len Sai­son-Kehr­aus sieht, bevor es ins Win­ter­trai­ning für die nächs­te Sai­son geht.

5,2 km Herren:

1. Dani­el Rat­tin­ger (AUT) 17:06

2. Ste­fan Sprin­ger (AUT) 17:23

3. Mar­tin Pötz (AUT) 17:27

5,2 km Damen:

1. Emma Scherb (AUT) 20:27

2. Flo­ra Heiml (AUT) 20:59

3. Katha­ri­na Scherb (AUT) 21:18

Bilanz

Nach einem Jahr inten­si­ver Vor­be­rei­tung zogen die Orga­ni­sa­to­ren eine aus­ge­zeich­ne­te Bilanz: „Mit 5.330 Anmel­dun­gen konn­ten wir eines der bes­ten Ergeb­nis­se in der 52- ähri­gen His­to­rie ver­zeich­nen. Am wich­tigs­ten war jedoch, dass wir allen Akti­ven ein beson­de­res Sport- und Natur-Erleb­nis bie­ten konn­ten. Das ein­ma­li­ge Wolf­gang­see­lauf-Fee­ling war tau­send­fach zu spü­ren. Mög­lich mach­te dies neben den Akti­ven auch das 400-köp­fi­ge Orga­ni­sa­ti­ons­team und alle betei­lig­ten Insti­tu­tio­nen und Part­ner, denen wir an die­ser Stel­le aus­drück­lich dan­ken möchten.“

Eck­da­ten:

52. Int. Wolfgangseelauf

19. 10. 2024: 3. Walk the Lake in St. Gil­gen (8,5 km | 14 km | 18,5 km | 27 km) | 15. Juni­or-Mara­thon in Strobl (200–1.200 m)

20. 10. 2024: 5,2‑km-Panoramalauf | 10-km-Uferlauf | 27-km-Klas­si­ker | 42,2‑km-Marathon

