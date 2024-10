Am heu­ti­gen 5. Okto­ber 2024 fand in ganz Öster­reich der jähr­li­che Zivil­schutz-Pro­be­alarm statt. Zwi­schen 12 und 13 Uhr wur­den die Warn­si­gna­le „War­nung“, „Alarm“ und „Ent­war­nung“ ausgesendet.

Im Rah­men des Pro­be­alarms wur­den die tech­ni­schen Ein­rich­tun­gen des Warn­sys­tems über­prüft und die Bevöl­ke­rung mit den Sire­nen­si­gna­len ver­traut gemacht. Erst­mals wur­de dabei der AT-Alert genutzt, um die Men­schen per Han­dy über die Übung zu infor­mie­ren. Um 11:56 Uhr wur­de eine Test­nach­richt gesen­det, gefolgt von der Abschluss­mel­dung um 12:50 Uhr. Die Alarm­zei­ten vari­ier­ten aber unter den Han­dys um etwa 1 bis 3 Minuten.

Ein Lokal­au­gen­schein: Sicher­heits­zen­tra­le Alt­müns­ter im Einsatz

Bei der Bezirks­warn­stel­le Gmun­den, die im Sicher­heits­zen­trum der Feu­er­wehr Alt­müns­ter unter­ge­bracht ist und von Brand­in­spek­tor Maxi­mi­li­an Hatz­mann besetzt wur­de, waren die Vor­be­rei­tun­gen für den Pro­be­alarm in vol­lem Gan­ge. Hatz­mann erklär­te: „Die zen­tra­le Beset­zung wäh­rend der Sire­nen­pro­be stellt sicher, dass Anfra­gen der Bevöl­ke­rung sofort beant­wor­tet wer­den kön­nen.“ So wur­den etwa 17 Anru­fe entgegengenommen.

Der Pro­be­alarm ver­lief plan­mä­ßig! Nach der Sire­nen­pro­be, 15 Sekun­den Dau­er­ton folg­te das Signal „War­nung“ und ertön­te mit einem 3‑minütigen Dau­er­ton, was auf eine her­an­na­hen­de Gefahr hinweist.

Anschlie­ßend folg­te das „Alarm“-Signal, wel­ches durch einen ein­mi­nü­ti­gen auf- und abschwel­len­den Heul­ton Gefahr anzeigt. Die Übung ende­te mit der „Ent­war­nung“, die durch einen ein­mi­nü­ti­gen Dau­er­ton ver­kün­det wurde.

Die Bedeu­tung der Signa­le wird jedes Jahr aufs Neue kom­mu­ni­ziert, um sicher­zu­stel­len, dass die Bevöl­ke­rung im Ernst­fall rich­tig reagiert. Über Radio, TV und das Inter­net wer­den zusätz­lich wich­ti­ge Ver­hal­tens­re­geln über­mit­telt, sobald die Warn­si­gna­le ertönen.

Erfolg­rei­che Inte­gra­ti­on von AT-Alert

Der Ein­satz von AT-Alert ermög­lich­te es erst­mals, die Bevöl­ke­rung direkt über ihre Mobil­te­le­fo­ne zu errei­chen. Dies stellt einen wei­te­ren Schritt in der Ver­bes­se­rung des Zivil­schutz­sys­tems dar. Der Pro­be­alarm wird von den Behör­den als Erfolg gewer­tet, da er sowohl zur Über­prü­fung der Sys­te­me als auch zur Sen­si­bi­li­sie­rung der Bevöl­ke­rung beitrug.

Dank der zusätz­li­chen AT-Alert-Benach­rich­ti­gun­gen wur­de die Reich­wei­te der Infor­ma­tio­nen wei­ter ausgebaut.

Von den ins­ge­samt 8356 Sire­nen in Öster­reich funk­tio­nier­ten 48 nicht, das ergibt einen Pro­zent­satz von 99,43 an funk­tio­nier­ten Sire­nen. In Ober­ös­ter­reich gaben nur 3 von etwa 1500 Sire­nen kein Signal.