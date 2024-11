Die Stadt­ge­mein­de Schwa­nen­stadt betei­ligt sich auch heu­er wie­der an der Kam­pa­gne „16 Tage gegen Gewalt an Frau­en“. Die Kam­pa­gne „16 Tage gegen Gewalt an Frau­en“ for­dert das Recht auf ein gewalt­frei­es Leben! Die­se 16 Tage fin­den zwi­schen 25. Novem­ber (Inter­na­tio­na­ler Tag gegen Gewalt an Frau­en) und 10. Dezem­ber (Inter­na­tio­na­ler Tag der Men­schen­rech­te) statt.

Gewalt an Frau­en ist welt­weit – auch in Öster­reich – die häu­figs­te Men­schen­rechts­ver­let­zung und lei­der immer wie­der prä­sent. Ein Leben mit Gewalt hat schwer­wie­gen­de Fol­gen für die betrof­fe­nen Frau­en und Mäd­chen, aber auch für die gesam­te Gesell­schaft. Im Rah­men die­ser inter­na­tio­na­len Kam­pa­gne fin­den welt­weit Ver­an­stal­tun­gen und Initia­ti­ven statt, um auf die­ses sen­si­ble The­ma auf­merk­sam zu machen. Schwa­nen­stadt unter­stützt das Frau­en­haus Vöck­la­bruck mit einer Spen­de und setzt ein sicht­ba­res Zei­chen. Wäh­rend der 16 Tage wird die Fah­ne „Frei leben ohne Gewalt“ vor dem Rat­haus gehisst. Die kos­ten­lo­se und anony­me Frau­en-Hel­pli­ne gegen Gewalt (0800 222 555) ist eine hilf­rei­che, ers­te Anlauf­stel­le für betrof­fe­ne Frau­en und Per­so­nen in ihrem Umfeld.