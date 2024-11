Auf der Suche nach einem beson­de­ren Geschenk wer­den Sie am Advent­markt im Stadt­saal sicher fündig!

Sams­tag, 7.12.2024, 10.00 – 18.00 Uhr, Stadt­saal Vöcklabruck

ADVENT­MARKT VÖCKLABRUCK

Kunst & Handwerk

Der Advent­markt Vöck­la­bruck bie­tet eine Viel­falt an hand­ge­fer­tig­ten Uni­ka­ten – von Holz- und Tex­til­wa­ren über Schmuck und Sei­fen bis hin zu kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten. Fin­den Sie beson­de­re Geschen­ke und erle­ben Sie tra­di­tio­nel­les Hand­werk vor Ort!

//HOLZ & GESCHENK­AR­TI­KEL //Drechserlei — livita.at //Steiner der Schrei­ner //Lebenshilfe OÖ //Melanie Scho­bes­ber­ger //TEXTIL & GESCHENK­AR­TI­KEL //Stickaria GmbH //Andrea Schütz //ATZ Vöck­la­bruck — pro­m­en­te OÖ //Rosa&Lina //KimSaLo — ver­hext & zuge­näht //Attergau Alpa­ka //Anita Reit­her //Erika Hobl //SCHMUCK & KOS­ME­TIK //Isabell — Mode­schmuck & Acces­soires //Patricia Wechs­ler //SEIFEN //Sei­fen-Hof //KULINARIK //Goldhaubengruppe Vöck­la­bruck //Julinarik //Käseeck //Viehbacher Edel­brän­de //HANDWERK //Elisabeth Pie­tras //Grippenfreunde Vöck­la­bruck //GLAS //La Goc­cia di Vetro — HM Glas­kunst GmbH

Ein­tritt frei!

Der Advent­markt fin­det im Rah­men des Winterzauber’s Vöck­la­bruck statt. In der fest­lich geschmück­ten Stadt erwar­tet Groß und Klein auch am 2. Advent­wo­chen­en­de (Frei­tag, 6.12. — Sonn­tag, 8.12.2024) ein stim­mungs­vol­les Pro­gramm, das die die Hek­tik des All­tags ver­ges­sen lässt. Kom­men Sie vor­bei und erle­ben Sie vor­weih­nacht­li­che Magie in Vöck­la­bruck! Mehr zum 2. Advent­wo­chen­en­de »> https://fb.me/e/7gUXeHOkm

Foto: freepik.com

Ver­an­stal­ter: STADT+KULTUR Vöck­la­bruck GmbH