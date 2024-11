Am 09. und 10. Novem­ber 2024 wird das Hal­len­bad Vöck­la­bruck wie­der Schau­platz des tra­di­ti­ons­rei­chen Raiff­ei­sen­bank­mee­tings. Zur 37. Aus­ga­be wer­den fast 1800 Starts und rund 330 Schwim­mer aus 19 Ver­ei­nen erwar­tet, dar­un­ter Sport­ler aus ganz Öster­reich und Gäs­te von 4 Ver­ei­nen aus Deutsch­land. Damit ver­zeich­net das Event knapp ein Vier­tel mehr Teil­neh­men­de als im Vor­jahr und ist am bes­ten Weg dazu, wie­der die Höchst­zah­len vor der Pan­de­mie zu erreichen.

Die Bewer­be fin­den am Sams­tag, 09. Novem­ber von 10:00 bis ca. 19:00 Uhr, und am Sonn­tag, 10. Novem­ber von 09:00 bis 13:30 Uhr statt. Besu­cher sind herz­lich willkommen.

Im Fokus ste­hen die klas­si­schen Distan­zen von 50 m bis 200 m, über die diver­se Vöck­la­bru­cker Talen­te am Start ste­hen wer­den. Tra­di­tio­nell bil­det den Abschluss des ers­ten Wett­kampf­ta­ges um ca. 18:00 Uhr das packen­de Aus­tra­li­sche Fina­le für Damen und Her­ren: Die sechs schnells­ten Schwim­mer über 100 m Frei­stil tre­ten in fünf Run­den über 50 m Frei­stil gegen­ein­an­der an – nach jeder Run­de schei­det der Letzt­plat­zier­te aus, bis der Sie­ger fest­steht. Für das Publi­kum beson­ders span­nend: Auch eini­ge Vöck­la­bru­cker Schwim­mer, dar­un­ter die Zweit­plat­zier­te des Vor­jah­res, Johan­na Maak, haben gute Chan­cen, sich für das Fina­le zu qua­li­fi­zie­ren und wer­den vom Heim­pu­bli­kum zu Best­leis­tun­gen moti­viert. Für zusätz­li­che Span­nung sorgt im Anschluss an das Aus­tra­li­sche Fina­le der ver­eins­über­grei­fen­de Staf­fel­be­werb, der den Team­geist der Ath­le­ten über Ver­eins­gren­zen hin­weg herausfordert.