Am Sonn­tag 24.11.2024 war ein Besuch am Advent­markt in Mond­see ange­sagt. Vor der majes­tä­ti­schen Basi­li­ka in Mond­see wur­de lie­be­voll der Markt mit vie­len Stan­deln der hei­mi­schen Ver­ei­ne auf­ge­baut. Es duf­te­te ver­füh­re­risch und da konn­te man ein­fach nicht wider­ste­hen eine der Köst­lich­kei­ten kon­su­mie­ren. Gestärkt ging es dann in den Kreuz­gang der Basi­li­ka zur Hand­werks­aus­stel­lung. Trotz einer gro­ßen Men­ge an Besu­chern gab es kein Gedrän­ge und man konn­te in Ruhe die aus­ge­stell­ten Kunst­wer­ke anschau­en und bewun­dern. Ver­tre­ten waren alle Arten von Kunst­wer­ke und Waren aus ver­schie­dens­ten Mate­ria­li­en und man kam aus dem Stau­nen nicht her­aus. Eine gro­ße Aus­stel­lung von Kram­pus­mas­ken samt Gewand und „Wur­zel­mann” und „Haber­geiß“ war eben­falls in einem Neben­raum zu bewun­dern. Auch klei­ne Kost­pro­ben in fes­ter und flüs­si­ger Form wur­den ange­bo­ten. Bewun­derns­wert war auch die Ruhe und Freund­lich­keit der Aus­stel­ler, die ger­ne zu einem Plau­scherl und Erklä­rung ihrer Kunst­wer­ke bereit waren. Natür­lich duf­te auch der Besuch in der wun­der­schö­nen Basi­li­ka nicht feh­len. Ein­fach beein­dru­ckend, anders kann man dies nicht beschreiben!

Wie­der im Frei­en ange­kom­men führ­te der Weg durch den Kid­s­park mit Rin­gel­spiel am Advents­markt und auch noch Rich­tung See­pro­me­na­de, wo ordent­lich der Wind blies. Ein erfolg­rei­cher Tag fand noch mit einem klei­nen Umtrunk am Advent­markt sein Ende und mit vie­len Ein­drü­cken wur­de die Heim­rei­se nach Gschwandt bei Gmun­den angetreten.

Der Advent­markt Mond­see ist noch am 1. Advent­wo­chen­en­de: 29. Novem­ber — 01. Dezem­ber 2024, 2. Advent­wo­chen­en­de: 06. — 08. Dezem­ber 2024, 3. Advent­wo­chen­en­de: 13. — 15. Dezem­ber 2024 und 4. Advent­wo­chen­en­de: 20. — 22. Dezem­ber 2024, die Öff­nungs­zei­ten der Gas­tro­no­mie sind Frei­tag: 15:00 — 21:30 Uhr, Sams­tag & Sonn­tag: 11:00 — 21:30 Uhr. Anse­hen lohnt sich!