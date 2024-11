Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che stürz­te ein 55-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den am 02. Novem­ber 2024 gegen 09:25 Uhr wäh­rend Arbei­ten von einem Heu­bo­den etwa drei­ein­halb Meter in die Tie­fe. Der Mann wur­de schwer ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 in das Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum nach Linz geflo­gen, so die Polizei.