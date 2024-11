Dem Bezirks­po­li­zei­kom­man­dan­ten des Bezir­kes Wels-Land, Robert Hasen­au­er, gelang es, die Poli­zei­mu­sik Ober­ös­ter­reich für ein Bene­fiz­kon­zert, anläss­lich der Kul­tur­haupt­stadt Salz­kam­mer­gut 2024, in Roit­ham am Traun­fall zu gewin­nen. Der Erlös der Ver­an­stal­tung soll in Not gera­te­ne Roit­ha­mer Fami­li­en unterstützen.

Der Obmann des Kul­tur­er­be­ver­eins Traun­fall, Chris­ti­an Neu­dor­fer, konn­te etwa 250 Besu­cher aus nah und fern im fest­lich geschmück­ten Saal des Gast­hau­ses Forst­in­ger begrüßen.

Die­se erleb­ten einen Ohren­schmaus an Klän­gen und Stim­men. Gesun­gen haben die aus­ge­bil­de­te Sän­ge­rin Vik­to­ria Scha­rin­ger und der Roit­ha­mer Jakob Trcka, erfolg­rei­cher Teil­neh­mer bei der heu­ri­gen „The Voice of Ger­ma­ny“. Bei­de erhiel­ten fre­ne­ti­schen Applaus für ihre Darbietungen.

Der Mode­ra­tor Ste­fan Ort­ner führ­te durch den Abend und ging sehr ein­fühl­sam auf das bren­nen­de The­ma “Men­schen­rech­te“ ein.

Das Pro­gramm der Poli­zei­mu­sik erstreck­te sich von Bruck­ner bis Cold­play. Das Publi­kum war begeis­tert und bedank­te sich am Schluss mit Stan­ding Ovations.

Fazit: Nach der Eröff­nung der „Are­na der Menschenrechte“(Menschenrechtsweg) und der Lesung mit Chris­toph Rans­mayr, war dies wie­der eine sehr gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung des Kul­tur­er­be­ver­eins Traunfall.