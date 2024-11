Die Berufs­schu­le Alt­müns­ter wur­de am Don­ners­tag, 28. Novem­ber 2024, mit dem Oö. Lan­des­preis für Umwelt und Nach­hal­tig­keit 2024, durch den Lan­des­rat für Umwelt- und Kli­ma­schutz Ste­fan Kai­ne­der, aus­ge­zeich­net. Mit der Ein­füh­rung nach­hal­ti­ger Glas-Trink­was­ser­fla­schen setz­te die Schu­le ein star­kes Zei­chen für Umwelt­schutz und regio­na­le Wirtschaftsförderung.

Das preis­ge­krön­te Pro­jekt star­te­te im Schul­jahr 2023/2024 und über­zeugt durch sei­ne ganz­heit­li­che Aus­rich­tung. Mit der Abschaf­fung von Plas­tik­fla­schen und der Ein­füh­rung von Glas­fla­schen hat die Schu­le nicht nur ihren Plas­tik­müll dras­tisch redu­ziert, son­dern auch CO₂-Emis­sio­nen durch den Ein­satz regio­nal pro­du­zier­ter Geträn­ke und Auto­ma­ten mini­miert. Die­se Maß­nah­me spart wöchent­lich 14 gro­ße Müll­sä­cke ein, die zuvor mit Plas­tik­fla­schen gefüllt waren.

Inno­va­ti­on und Nach­hal­tig­keit Hand in Hand

Herz­stück des Pro­jekts sind zwei moder­ne Geträn­ke­au­to­ma­ten, die zu 100 % in Öster­reich gefer­tigt wur­den. Gefüllt wer­den die Auto­ma­ten mit regio­na­len Frucht­säf­ten wie Holun­der­blü­te, Him­beer-Zitro­ne und Apfel­saft sowie mit stil­lem und spru­deln­dem Was­ser. Der ver­wen­de­te Sirup wird eben­falls regio­nal her­ge­stellt, wodurch kur­ze Trans­port­we­ge und ein gerin­ger CO₂-Fuß­ab­druck garan­tiert sind.

“Unser Ziel war es, nicht nur den Plas­tik­ver­brauch zu redu­zie­ren, son­dern auch ein Bewusst­sein für die Bedeu­tung regio­na­ler und nach­hal­ti­ger Lösun­gen zu schaf­fen”, erklär­te Direk­tor Armin Lenz bei der Preisverleihung.

Gemein­schafts­pro­jekt mit Vorbildcharakter

Die erfolg­rei­che Umset­zung des Pro­jekts war das Ergeb­nis einer inten­si­ven Zusam­men­ar­beit zwi­schen Schüler:innen, Lehr­kräf­ten und der Ver­wal­tung. “Die­ses Pro­jekt hat nicht nur die Schu­le nach­hal­tig ver­än­dert, son­dern auch gezeigt, was mög­lich ist, wenn alle an einem Strang zie­hen”, so Lenz wei­ter. Mit einem Gesamt­bud­get von 18.000 Euro ver­ein­te das Vor­ha­ben sozia­le und öko­lo­gi­sche Zie­le und dien­te von Anfang an als Vor­bild für ande­re Bildungseinrichtungen.

Die Berufs­schu­le Alt­müns­ter hat mit die­ser Initia­ti­ve bewie­sen, dass inno­va­ti­ve Maß­nah­men im Bereich Nach­hal­tig­keit nicht nur die Umwelt schüt­zen, son­dern auch zu einem bewuss­te­ren Umgang mit Res­sour­cen inspi­rie­ren kön­nen. “Wir hof­fen, dass unser Bei­spiel vie­le ande­re dazu anregt, ähn­li­che Schrit­te zu set­zen”, beton­te Lenz.

Der Oö. Lan­des­preis für Umwelt und Nach­hal­tig­keit wür­digt Pro­jek­te, die sich in beson­de­rer Wei­se für den Schutz unse­rer Umwelt ein­set­zen. Die Berufs­schu­le Alt­müns­ter hat mit ihrem Glas­fla­schen-Pro­jekt ein­drucks­voll gezeigt, dass nach­hal­ti­ge Ver­än­de­run­gen vie­le Gesich­ter haben kann und über­all mög­lich sind – und dabei regio­na­le Wirt­schafts­kreis­läu­fe stärken.