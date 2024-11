Sobald das ers­te Lied ‚Der Breit­maul­frosch und sei­ne Freun­de‘ erklingt, sind Jung und Alt voll dabei — Mit­sin­gen, Mit­klat­schen, Mit­ma­chen ist angesagt!

Frei­tag, 29.11.2024, 15.00 Uhr, Stadt­saal Vöcklabruck

BLUATSCHINK

Der Breit­maul­frosch und sei­ne Freunde

Alters­emp­feh­lung: ab 3 Jahren

Dau­er: ca. 85 min. (ohne Pause)

Band: Mar­git & Toni Knittel

Im Rah­men des Kin­der­ad­vents

Die The­men der Lie­der sind bewusst gewählt, mit­ten aus der Lebens­welt der Kin­der: Freund­schaft, Zusam­men­halt und Fami­lie ste­hen im Zen­trum der Song-Texte.

Und schrä­ge Figu­ren sind in jedem Bluat­schink-Pro­gramm ein Muss: Da sind Rit­ter nicht ein­fach hel­den­haf­te Kämp­fer, son­dern auch mal ein biss­chen toll­pat­schig, da sind Dra­chen nicht ein­fach furcht­ein­flö­ßen­de Mons­ter, son­dern wit­zig und sogar über­mü­ti­ge Frö­sche wer­den zu bes­ten Freun­den, die es sogar mit dem König der Tie­re — dem Löwen — aufnehmen.

Wer so rich­tig von Her­zen lachen möch­te, ist beim Bluat­schink-Kon­zert genau rich­tig — auch die Erwach­se­nen — denn: „Nur wenn die Erwach­se­nen min­des­tens so oft gelacht haben wie die Kin­der, bin ich mit dem Kon­zert zufrie­den!“ — so Toni Knit­tel über das Geheim­re­zept des Erfolges.

Kar­ten »> www.kuf.at/kultur und Tou­ris­mus­bü­ro Vöcklabruck

Foto: Marie-Chris­tin Wolf

Ver­an­stal­ter: STADT+KULTUR Vöck­la­bruck GmbH