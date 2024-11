Att­nang-Puch­heim. Der Rat­haus­platz von Att­nang-Puch­heim ver­wan­delt sich am Frei­tag, 6. und Sams­tag, 7. Dezem­ber ab 16 Uhr wie­der in ein vor­weih­nacht­li­ches Dorf. Der tra­di­tio­nel­le Christ­kindl­markt lockt im Hüt­ten­dorf mit zahl­rei­chen kuli­na­ri­schen Genüs­sen wie Brat­würs­tel, Raclette­brot, Pof­esen, Maro­ni oder die ein­zig­ar­ti­gen Lecker­le (eine süße Spe­zia­li­tät, bei der Pala­tschink­enteig in weih­nacht­li­chen For­men aus­ge­ba­cken wird). Neben war­men und kal­ten Geträn­ken gibt’s auch Klet­zen­brot, Bas­te­lei­en, Hand­let­te­ring-Arti­kel, Geschen­ke aus Res­in, Deko und net­te Geschen­ke zu erwerben.

Am Frei­tag kommt der Niko­laus mit der Pfer­de­kut­sche und die Kin­der vom Kin­der­gar­ten Hap­py Kids haben ihren gro­ßen Auf­tritt um 17:45 Uhr. Am Sams­tag unter­ma­len die Blä­ser der Huber­tus­mu­sik die vor­weih­nacht­li­che Stim­mung im Zen­trum von Attnang-Puchheim.