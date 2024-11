Nach vier Jah­ren Pau­se ist der belieb­te und stim­mungs­vol­le Aurach­ta­ler Vor­weih­nachts­markt von Patri­cia HÖL­LER zurück und am Eröff­nungs­tag Frei­tag 15.11.2024 ström­ten aus allen Him­mels­rich­tun­gen die Besu­cher her­bei. Bereits bei der Eröff­nung um 17:00 Uhr waren alle Erwar­tun­gen über­trof­fen und die Park­mög­lich­kei­ten fast aus­ge­schöpft. Ein wun­der­ba­res Bild gab es bereits beim Betre­ten des Mark­tes mit hun­der­ten von Ker­zen, Later­nen und einem gro­ßen Adventskranz.

An den zahl­rei­chen Stän­den gab es Kunst­hand­werk vom Feins­ten wie Papier­kunst, Wei­den­flech­te­rei­en, Holz­ar­bei­ten, gefloch­te­ne Fle­ckerl­tep­pi­che, Mis­teln, Hand­ar­bei­ten, hand­ge­schnitz­te Krip­pen­fi­gu­ren, Nuss­bag-Trach­ten, Kera­mik, Alpa­ka-Woll­pro­duk­te, Hirsch­horn­wa­ren, Vogel­häu­ser, Loden-Ruck­sä­cke, Wal­k­lo­den­rö­cke, Minia­tu­ren fürs Krip­perl, Vogerl­ma­le­rei, kunst­vol­le Schil­der, Hand­ar­bei­ten aus Wol­le, Kek­se, Taschen, Advent­de­ko­ra­tio­nen & vie­les mehr…

Die Stim­mung war ein­zig­ar­tig, nur fröh­li­che Gesich­ter und auch die Kauf­lust der Besu­cher war sicht­bar gege­ben. Auch die Kuli­na­rik kam nicht zu kurz. Am „Genuss­plat­zerl“ gab es Brat­würs­tel mit Sau­er­kraut, Bos­ner, Raclette, selbst­ge­mach­te Spi­ral Kar­tof­fel­chips, haus­ge­mach­te Kuchen und ganz fri­sche Pof­esen. Flüs­si­ges durf­te natür­lich nicht feh­len und da war genug an alko­hol­frei­en und alko­ho­li­schen Geträn­ken vorhanden.

Um 18:30 Uhr wur­de es dann höl­lisch gru­se­lig. In der Perch­ten Show „Fürs­ten der Dun­kel­heit“ stürm­ten die gru­se­li­gen Gestal­ten den gro­ßen Platz in der Mit­te des Vor­weih­nachts­mark­tes, so man­che Besu­che­rin und man­cher Besu­cher beka­men die Ruten der Perch­ten zu spü­ren und nach der Show gab es die Mög­lich­keit für ein Erin­ne­rungs­fo­to mit den Gru­sel­ge­stal­ten. Dann war der Spuck vor­bei und es kehr­te wie­der Frie­den ein.

Am Sams­tag 16.11.2024 geht es mit dem Vor­weih­nachts­markt von 14:00 bis 19:00 Uhr und am Sonn­tag 17.11.2024 von 10:00 bis 18:00 Uhr wei­ter. Am Sams­tag kön­nen Sie um 18:30 Uhr eine Feu­er­show erle­ben. An bei­den Tagen gibt es eine musi­ka­li­sche Unter­ma­lung mit der Wüd­schodn Musi. Las­sen Sie sich die­ses Ereig­nis nicht ent­ge­hen. Der gan­ze Ver­ein des Salz­kam­mer­gut Tier­welt­mu­se­ums freut sich auf Ihr Kommen!