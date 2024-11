GMUNDEN/VÖCKLABRUCK/BAD ISCHL. Der Dach­ver­band Selbst­hil­fe hat erst­mals das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum mit dem Güte­sie­gel „Selbst­hil­fe­freund­li­ches Kran­ken­haus“ aus­ge­zeich­net. Es wird an jene Kran­ken­häu­ser ver­ge­ben, die Selbst­hil­fe­grup­pen sys­te­ma­tisch und nach­hal­tig unter­stüt­zen. Die ver­stärk­te Zusam­men­ar­beit zwi­schen Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum und Selbst­hil­fe­grup­pen ist ein Gewinn für alle Betei­lig­ten: für die Pati­en­tIn­nen, die An- und Zuge­hö­ri­gen, aber auch für die Gesundheitsversorgung.

Der Dach­ver­band Selbst­hil­fe Ober­ös­ter­reich hat die Initia­ti­ve „Selbst­hil­fe­freund­li­ches Kran­ken­haus“ 2012 ins Leben geru­fen und zeich­net seit­her alle vier Jah­re Kran­ken­häu­ser mit einem Güte­sie­gel aus – nun auch das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum mit sei­nen Stand­or­ten in Vöck­la­bruck, Gmun­den und Bad Ischl. Grund­vor­aus­set­zung dafür ist eine ent­spre­chen­de Zusam­men­ar­beit und Ver­net­zung mit Selbst­hil­fe­grup­pen. Bei­spie­le dafür sind die Selbst­hil­fe­kon­takt­stel­len am Kli­ni­kum, Ver­net­zungs­tref­fen mit Selbst­hil­fe­grup­pen und auch Akti­ons­ta­ge am Klinikum.

Die ver­stärk­te Zusam­men­ar­beit bringt Vor­tei­le für alle Sei­ten: eine ver­bes­ser­te Pati­en­tIn­nen­ver­sor­gung, ergän­zen­de Exper­ti­se, bes­se­re Gene­sung, sozia­le Unter­stüt­zung etc.

Mehr Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie in die­ser Pres­se­un­ter­la­ge: Güte­sie­gel “Selbst­hil­fe­freund­li­ches Kran­ken­haus” für alle OÖG-Kli­ni­ken (ooeg.at)

„Der Aus­tausch mit Selbst­hil­fe­grup­pen ist für uns als Kli­ni­kum sehr wert­voll, weil wir als Ver­ant­wort­li­che in der Gesund­heits­ver­sor­gung auf Bedürf­nis­se spe­zi­el­ler Pati­en­tIn­nen­grup­pen dadurch bes­ser ein­ge­hen kön­nen“, so Rena­te Nobis, MAS, Pfle­ge­di­rek­to­rin am Salz­kam­mer­gut Klinikum.

Maria Fit­zin­ger, MA, Selbst­hil­fe­be­auf­trag­te des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums und Sozi­al­ar­bei­te­rin ergänzt: „Pati­en­tIn­nen brau­chen ein Auf­fang­netz nach dem Auf­ent­halt im Kli­ni­kum. Selbst­hil­fe­grup­pen hel­fen hier und kön­nen das bie­ten. Dort bekom­men die Pati­en­tIn­nen für sie wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen von Betrof­fe­nen, die wis­sen was es heißt die­se Erkran­kung zu haben.“