Vol­ler Moti­va­ti­on gin­gen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 2. Jahr­gän­ge der HAK Bad Ischl letz­te Woche in die Youth Entre­pre­neur­ship Week. Vier Tage lang wur­den Pro­jekt­ideen erar­bei­tet und zum Ende der Woche einer Jury vor­ge­stellt. Vier Trai­ne­rin­nen und Trai­ner – selbst Jung­un­ter­neh­mer aus ver­schie­de­nen Bran­chen — beglei­te­ten die Jugend­li­chen wäh­rend der Woche und gaben ihnen Input zu ihren Ideen. Sie beschäf­tig­ten sich mit dem The­ma Entre­pre­neur­ship und Zukunfts­ideen. Inno­va­ti­ve Pro­jek­te und Lösun­gen wur­den dabei im Rah­men der Sus­tainable Deve­lo­p­ment Goals ent­wi­ckelt. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ent­deck­ten wäh­rend die­ser Woche, wel­che krea­ti­ve Kraft in ihnen steckt und wie sie die­se lösungs­ori­en­tiert ein­set­zen kön­nen. Die Entre­pre­neur­ship Week fand im Tech­noZ statt, die Räum­lich­kei­ten wur­den von Herrn Andre­as Prom­ber­ger, WKO Bad Ischl, zur Ver­fü­gung gestellt und stell­ten ein tol­les Ambi­en­te dar.

Am Schluss wähl­te die Jury – bestehend aus Andre­as Prom­ber­ger, Mar­tin Schott und Gün­ther Kobald – die bes­ten Ideen aus, die auch mit € 250,- Preis­geld geför­dert wer­den. Umge­setzt wer­den sol­len alle Ideen nun im Rah­men des FREI­Day Pro­jek­tes, das jeden Mon­tag an der HAK Bad Ischl statt­fin­det. FREI­Day ist das klas­sen­über­grei­fen­de Pro­jekt der 2. Jahr­gän­ge: Offe­nes Arbei­ten, viel Frei­raum, Ver­wirk­li­chen krea­ti­ver neu­er Ideen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Selbst­stän­dig­keit, Team­work – die Kern­ele­men­te für die Zukunft. Lehr­kräf­te tre­ten in den Hin­ter­grund und fun­gie­ren als Coach. Jeder Mon­tag­vor­mit­tag wird nach die­sem Mot­to mit Pro­jek­ten ver­bracht, die sich unse­re krea­ti­ven Schütz­lin­ge selbst aus­ge­sucht haben.

FREI­Day wur­de umbe­nannt und heißt nun übri­gens MEI­Day! Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler selbst haben die­sen Namen ent­wi­ckelt. MEI steht für „mein Tag“ und jeder Buch­sta­be hat eine spe­zi­el­le Bedeu­tung. M für Moti­va­ti­on, E für Enga­giert und I für Inno­va­ti­on! Wir freu­en uns auf tol­le, nach­hal­ti­ge und span­nen­de Pro­jek­te in die­sem Schuljahr!