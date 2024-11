Die Kame­ra­den der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Eben­see wur­den am Sonn­tag­abend zu einer Fahr­zeug­ber­gung in Rich­tung der Lang­bath­seen alar­miert. Aus bis­her unge­klär­ter Ursa­che kam ein Fahr­zeug ins Rol­len und stürz­te meh­re­re Meter über eine Böschung in einen Bach.

“Durch eine Lage­er­kun­dung konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass aus dem ver­un­fall­ten Fahr­zeug Betriebs­mit­tel aus­ge­tre­ten sind. Um eine Aus­brei­tung in den Lang­bath­bach zu ver­hin­dern, wur­den umge­hend Öl-Sper­ren in den Bach gelegt um die Betriebs­mit­tel aufzufangen.

Um das ver­un­fall­te Fahr­zeug aus dem Bach­bett ber­gen zu kön­nen, wur­den die Kame­ra­den der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Alt­müns­ter, mit Ihrem Wech­sel­la­de­fahr­zeug mit Kran (kurz WLF-K1) an die Ein­satz­stel­le alarmiert.

Um in der her­an­na­hen­den Däm­me­rung ein siche­res Arbei­ten an der Ein­satz­stel­le zu gewähr­leis­ten, wur­de durch die Ein­satz­kräf­te eine umfang­rei­che Beleuch­tung an der Ein­satz­stel­le aufgebaut.

Durch das schnel­le Ein­grei­fen der Feu­er­wehr konn­te eine Gefahr für die Umwelt abge­wen­det wer­den und das Fahr­zeug sicher gebor­gen werden.

Bei dem Ein­satz kamen kei­ne Per­so­nen zu Scha­den, berich­tet die Feu­er­wehr Ebensee.