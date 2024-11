Jeder kennt Hall­statt, das Gebiet der Hall­statt­kul­tur jedoch umfass­te vor 2.500 Jah­ren gro­ße Gebie­te von Süd­frank­reich bis Slo­we­ni­en. Beson­ders inter­es­sant ist der süd­li­che Bereich Öster­reichs, in dem sich gro­ße Sied­lun­gen und Hügel­grä­ber fan­den, die auf mäch­ti­ge Fürs­ten­tü­mer schlie­ßen lassen.

Dr. Georg Tie­fen­gra­ber, Kura­tor am Natur­his­to­ri­schen Muse­um Wien, berich­tet am 28.11.2024, 19 Uhr im Klos­ter­saal Traun­kir­chen über die aktu­el­len Ent­de­ckun­gen in die­ser Regi­on. Beglei­tet wird der Vor­trag vom Ensem­ble „Archäo­Mu­sik Wien“ auf ori­gi­nal­ge­treu nach­ge­bau­ten prä­his­to­ri­schen Instru­men­ten – ein beson­de­res Klang­er­leb­nis! Anschlie­ßend lädt der Ver­ein „Arche­Kult“ zum gesel­li­gen Gedan­ken­aus­tausch bei Wein und Brötchen.

Ein­tritt: Freie Spende