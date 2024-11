Vor 25 Jah­ren wur­de das Zeug­haus der FF Neu­kir­chen an der Vöck­la eröff­net. Damals wur­den die Spin­de zum Umzie­hen der Ein­satz­mann­schaft in der Fahr­zeug­hal­le ange­bracht. Der Nach­teil bei die­sem Modell war, das die Fahr­zeug­hal­le nicht beheizt ist. Gera­de bei Win­ter­ein­sät­zen ist dies sehr unan­ge­nehm. Und auch der Sicher­heits­aspekt spielt hier­bei eine Rol­le. Aus­fah­ren­de Ein­satz­fahr­zeu­ge und Feu­er­wehr­leu­te, die sich neben den Fahr­zeu­gen umzie­hen, bil­den ein Gefah­ren­po­ten­ti­al. Dar­um hat sich das Kom­man­do dazu ent­schlos­sen, drei bestehen­de Räu­me zu einen gro­ßen Spind­raum umzu­bau­en. Somit wur­de ein Lager­raum und die Werk­stät­te in die Fahr­zeug­hal­le ver­frach­tet und zu Män­ner-Umklei­den aus­ge­baut. Die Hälf­te der Atem­schutz­werk­statt wur­de zu sepa­ra­ten Damen-Umklei­den umge­baut. Somit ste­hen der Mann­schaft 48 Män­ner und 14 Frau­en-Umklei­den in einem beheiz­ten und siche­ren Umfeld zur Ver­fü­gung. Einen gro­ßen Dank gilt der Mann­schaft die Ehren­amt­lich die Räu­me umge­stal­te­ten, sowie der Gemein­de Neu­kir­chen an der Vöck­la die sich mit 50% an den Kos­ten beteiligte.