Wien/Schörfling am Atter­see– Anläss­lich der Erklä­rung des ÖVP-Bun­des­kanz­lers Neham­mer anläss­lich der Ernen­nung des neu­en Bun­des­mi­nis­ters für Finan­zen Dr. Gun­ter Mayr, erin­ner­te der frei­heit­li­che Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­te Mag. Ger­hard Kani­ak an die letz­ten fünf Bud­get­jah­re unter Schwarz-Grün: „Wenn Kanz­ler Neham­mer davon spricht, was er denn in den nächs­ten Jah­ren sei­ner Kanz­ler­schaft vor­ha­be, muss man ihn wohl an das erin­nern, was er und sei­ne ÖVP in den letz­ten fünf Jah­ren mit unse­rem hart ver­dien­ten Steu­er­geld getrie­ben hat. Wir reden immer­hin von 31, 23, 17, 12,5 und 20 Mil­li­ar­den Euro Bud­get­de­fi­zi­ten und das wohl­ge­merkt ohne jeg­li­che struk­tu­rel­le Reform. Im Gegen­satz dazu konn­te unter einer frei­heit­li­chen Regie­rungs­be­tei­li­gung trotz vie­ler Refor­men schluss­end­lich ein Bud­get­plus von 2,1 Mil­li­ar­den Euro ver­zeich­net werden!“

„Sowohl ÖVP-Finanz­mi­nis­ter Blü­mel als auch ÖVP-Finanz­mi­nis­ter Brun­ner zeig­ten sich völ­lig ahnungs­los. Wäh­rend der eine sein Amt mehr phi­lo­so­phisch aus­leg­te und fest­stell­te, dass sei­ne Zah­len sowie­so falsch sei­en, zeig­te sich der ande­re über Rezes­si­on, Kon­junk­tur­ent­wick­lun­gen und Pro­gno­sen völ­lig über­rascht“, so Kani­ak und wei­ter: „ÖVP-Minis­ter Mayr besitzt ohne Zwei­fel eine hohe fach­li­che Kom­pe­tenz, wobei schon zu beden­ken ist, dass er als Sek­ti­ons­chef des Finanz­mi­nis­te­ri­ums jeg­li­che Ent­schei­dun­gen sei­ner Minis­ter abge­nickt und mit­ge­tra­gen hat.“

„Öster­reich benö­tigt jetzt in die­ser Über­gangs­re­gie­rung einen par­tei­un­ab­hän­gi­gen Exper­ten, der unbe­ein­flusst die Lage beur­tei­len kann und im Wei­te­ren eine Frei­heit­li­che Par­tei in Regie­rungs­ver­ant­wor­tung. Wir Frei­heit­li­che haben bereits zwei­mal ein Null­de­fi­zit zustan­de gebracht und sind ein Garant für ein sta­bi­les Bud­get“, beton­te Kaniak.