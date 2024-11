Wien/Schörfling am Atter­see– „Öster­reich ist in der Ver­sor­gung mit Arz­nei­mit­tel in einem kata­stro­pha­len Zustand und das hat vie­le Grün­de, die so ziem­lich fast zur Gän­ze haus­ge­macht sind. Die Her­stel­lung von Phar­ma­zeu­ti­ka ist einer­seits wie fast jede indus­tri­el­le Fer­ti­gung äußerst ener­gie­hung­rig, die For­schung per­so­nal­ab­hän­gig und der Han­del eine Ver­hand­lungs­sa­che. Die­se drei Fak­to­ren sind gera­de in Öster­reich drei Stol­per­stei­ne für eine gesi­cher­te Ver­sor­gung und damit wird unser Land gera­de für die Phar­ma­in­dus­trie ein immer unat­trak­ti­ve­rer Boden“, brach­te es heu­te der frei­heit­li­che Gesund­heits­spre­cher NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak auf den Punkt.

Die von der schwarz-grü­nen Bun­des­re­gie­rung unbe­ach­te­te Teue­rung, der exor­bi­tan­te Anstieg der Ener­gie­kos­ten, ver­bun­den mit trost­lo­sen poli­ti­schen Zukunfts­aus­sich­ten mache es gene­rell der Indus­trie nicht leicht, ihre Pro­duk­ti­ons­stand­or­te in Öster­reich auf­recht zu erhal­ten, Abwan­de­run­gen ins benach­bar­te Aus­land oder gar nach Asi­en wie Chi­na oder Indi­en sei­en bereits an der Tages­ord­nung. „Wie soll es unter die­sen Umstän­den gelin­gen, phar­ma­zeu­ti­sche Betrie­be wie­der in unse­rer Hei­mat anzu­sie­deln? Öster­reich hat wie­der ein Land mit Stand­ort­si­cher­heit zu wer­den und dazu gehö­ren auch durch die Poli­tik vor­ge­ge­be­ne Rah­men­be­din­gun­gen und denen es der­zeit kom­plett man­gelt“, so Kaniak.

Dazu kom­me, dass Medi­ka­men­te in Öster­reich im inter­na­tio­na­len Ver­gleich güns­ti­ger sei­en und die Öster­rei­chi­sche Gesund­heits­kas­se (ÖGK) die Prei­se der­ma­ßen drü­cke, dass sich ein Inver­kehr­brin­gen von ver­schrei­bungs­pflich­ti­gen Arz­nei­en fast nicht mehr ren­tie­re. „Dazu kommt dann auch noch ein büro­kra­ti­scher Auf­wand, der sei­nes­glei­chen sucht, die von schwer ein­zu­hal­ten Betriebs­be­wil­li­gungs­ver­fah­ren, über ein über­bor­den­des Lie­fer­ket­ten­ge­setz bis zu völ­lig über­trie­be­nen EU-Vor­ga­ben reicht. Da führt dann das eine zum ande­ren. Pro­duk­ti­ons­aus­fäl­le in Asi­en, ein unzu­ver­läs­si­ger Stand­ort und eine wirt­schaft­li­che Unat­trak­ti­vi­tät füh­ren dann zu Aus­fäl­len, die dann beim Pati­en­ten ankom­men“, erklär­te Kaniak.

„Die ÖGK muss im Zusam­men­spiel mit der Sozi­al­ver­si­che­rung ihre ‚Preis­bil­dungs­stra­te­gie‘ voll­kom­men neu auf­stel­len. In ers­ter Linie hat der Pati­ent im Mit­tel­punkt zu ste­hen. Wie wenig ernst es die grü­nen Gesund­heits­mi­nis­ter der nun abge­wähl­ten Bun­des­re­gie­rung damit mei­nen, sieht man aller­dings schon allein mit der Ein­füh­rung der ‚Ster­be­kom­mis­si­on‘, die ent­schei­det, ob es sich noch aus­zahlt, einem kran­ken Men­schen mit teu­ren Medi­ka­men­ten zu hel­fen — ein Armuts­zeug­nis für unse­re Gesell­schaft“, beton­te der FPÖ-Gesundheitssprecher.