Datum: 13. Dezem­ber 2024, 19 Uhr

Ort: Klos­ter­saal Traunkirchen

Was ist der schnells­te Weg von A nach B? Wel­che Rou­te ist die kür­zes­te? Wel­che die nach­hal­tigs­te? Benut­ze ich das Auto, den Bus, das Fahr­rad, ein Ride-Sha­ring-Sys­tem? In fast jeder Situa­ti­on gilt, je mehr Alter­na­ti­ven es gibt, umso schwie­ri­ger ist es, die opti­ma­le zu iden­ti­fi­zie­ren. Wir gehen der Fra­ge nach, wie moder­ne Mobi­li­täts­sys­te­me res­sour­cen­ef­fi­zi­ent, benut­zer­freund­lich und nach­hal­tig gestal­tet wer­den kön­nen und wie smar­te Algo­rith­men dazu bei­tra­gen die drei Vs — Ver­mei­den, Ver­la­gern, Ver­bes­sern — zu adres­sie­ren. Der Vor­trag nimmt Sie mit auf eine Rei­se durch ver­schie­de­ne Mobi­li­täts­ideen und gibt Ein­blick in aktu­el­le Ent­wick­lun­gen und zukünf­ti­ge Poten­zia­le, die durch den Ein­satz von Opti­mie­rungs­al­go­rith­men für eine nach­hal­ti­ge­re Mobi­li­tät rea­li­siert wer­den können.

Refe­ren­tin: Univ.-Prof.in Sophie Par­ragh, PhD, Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz, Insti­tut für Pro­duk­ti­ons- und Logistikmanagement

Sophie N. Par­ragh stu­dier­te Inter­na­tio­na­le Betriebs­wirt­schaft an der Uni­ver­si­tät Wien. Ihre Dis­ser­ta­ti­on wur­de mit dem Dis­ser­ta­ti­ons­preis der Öster­rei­chi­schen Gesell­schaft für Ope­ra­ti­ons Rese­arch und mit dem doc.award der Uni­ver­si­tät Wien aus­ge­zeich­net. Als Post­doc forsch­te sie am IBM Cen­ter for Advan­ced Stu­dies in Por­to und hat­te anschlie­ßend eine vom FWF finan­zier­te Her­tha-Firn­berg-Stel­le inne. Sie lei­te­te sowohl FWF- also auch FFG-geför­der­te For­schungs­pro­jek­te im Bereich Tou­ren­pla­nung und mul­ti­kri­te­ri­el­ler Opti­mie­rung. Nach einer Gast­pro­fes­sur an der WU Wien habi­li­tier­te sie sich 2016 an der Uni­ver­si­tät Wien. Im März 2017 wur­de Sophie Par­ragh an die Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz beru­fen, wo sie das Insti­tut für Pro­duk­ti­ons- und Logis­tik­ma­nage­ment lei­tet. Sie ist Pro­gramm­di­rek­to­rin des Mas­ter­pro­gramms Eco­no­mic and Busi­ness Ana­ly­tics and sie ist Teil des Edi­to­ri­al Boards meh­re­rer füh­ren­der inter­na­tio­na­ler Fach­zeit­schrif­ten in den Berei­chen Com­pu­ta­tio­nal Opti­miza­ti­on und Trans­por­ta­ti­on Sci­ence. In ihrer For­schung beschäf­tigt sie sich mit der Ent­wick­lung von Opti­mie­rungs­ver­fah­ren zur Ent­schei­dungs­un­ter­stüt­zung in Pro­duk­ti­on und Logistik.

Ein­tritt: frei­wil­li­ge Spende

Um Anmel­dung wird gebe­ten unter:

https://www.akademietraunkirchen.com/events/veranstaltungskalender/vortrag/smarte_algorithmen.html