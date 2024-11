Bis­her unbe­kann­te Täter ris­sen zwi­schen dem 22. und 25. Okto­ber 2024 das Holz-Gip­fel­kreuz vom Gip­fel des 969 Meter hohen Lärl­ko­gel in Traun­kir­chen gewalt­sam aus der Hal­te­rung, wodurch die­ses total beschä­digt wur­de. Auch die Hal­te­rung aus Metall wur­de durch die gro­ße Kraft­ein­wir­kung ver­bo­gen. Die Poli­zei sucht nun nach den Tätern.

Nach­dem es bis 18. Novem­ber ver­schwun­den war, wur­de es am 19. Novem­ber 2024 am Fahr­bahn­rand der Hoch­stein­alm-Forst­stra­ße, an einem Baum ange­lehnt, auf­ge­fun­den. Von der Poli­zei wer­den Erhe­bun­gen wegen schwe­rer Sach­be­schä­di­gung geführt, so die Poli­zei. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se (auch anonym) tele­fo­nisch unter +43(0)59133 4100 oder per E‑Mail an pi-o-gmunden@polizei.gv.at